Украинское радио в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — GSC Game World опубликовала три песни

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Компания GSC Game World опубликовала видео, которое позволяет послушать радио из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Точнее, это три песни с радиостанции, которая ловится на локации «Росток», принадлежащей в игре группировке «Воля». Это не поп-музыка — треки представляют украинский постпанк, электропоп, инди.

В хронологическом порядке можно услышать песни групп anastymoza («Хризантемы»), ДК Энергетик («Улица Восток») и The Unsleeping («Жить»). Пока неизвестно, какие еще композиции и жанры будут представлены в игре и как будет отличаться репертуар радио на разных локациях.

Разработчики так описали «Росток»: «Место торговли, отдыха и относительной безопасности для сталкеров со всей Зоны. А отныне, еще и территория Воли! Бар и Арена работают в обычном режиме, бесплатно здесь разве что просмотр. Перед вылазкой неплохо было бы отдохнуть, музыку послушать. Кусок провизии, утреннее солнышко, а в ушах играет эхо с Большой Земли. Зона не всегда о движении, борьбе и выживании. Иногда Она чувствуется в мелодиях, размышлениях, во вкусе того, что впереди, в следующем путешествии».

В описании видео GSC Game World оставили ссылки на Instagram исполнителей, а также на сами песни. Их можно отдельно послушать в Spotify, Apple Music или YouTube.

Также ролик содержит другие интересные детали, которые добавляют игре украинской культурной идентичности: бутылку водки «Cossacks» с остатками акцизной марки, сигареты «Мрія», коробку спичек привычного дизайна, надписи «Вогненебезпечно» и «Кисень». Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который многократно откладывался, состоится 5 сентября.

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