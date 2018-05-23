RED создаёт специальную 3D-камеру 8K для своего смартфона Hydrogen One с «голографическим дисплеем»

Компания объединила усилия с компанией Lucid с целью создания 8K 3D камеры, которая будет использоваться совместно со смартфоном Hydrogen One. Устройство оснащено двумя синхронизированными 4K камерами, которые способны снимать изображения и видео, а затем конвертировать контент в файлы 8K 4V (.h4v). В дальнейшем они могут воспроизводиться в 3D на «голографическом дисплее» смартфона Hydrogen One. Также такой контент можно будет загружать на YouTube, Facebook и собственный сервис RED.

Компания Lucid известна в качестве производителя потребительской камеры LucidCam, способной вести съёмку 3D VR видео с охватом 180 градусов, а также фотографий. Некоторые из технологических наработок компании были реализованы в новой камере RED и смартфоне Hydrogen One.

Новая камера получила дизайн и аппаратные компоненты RED. В то же время в ней используется технология Lucid 3D Fusion, позволяющая объединять изображения в файлы, совместимые с Hydrogen One. При этом смартфон можно установить в камеру и использовать его в качестве дисплея. Благодаря этому пользователи смогут сразу же видеть контент в формате 3D/4V без необходимости использовать гарнитуру виртуальной реальности.

Отметим, смартфон Hydrogen One оснащается так называемым «голографическим» дисплеем. Компания заявляет, что применяемый дисплей диагональю 5,7 дюйма благодаря использованию нанотехнологии позволяет «плавно переключаться между традиционным 2D-контентом, голографическим многозонным контентом, 3D-контентом и интерактивными играми». При этом не требуется использовать очки для просмотра не потребуется использовать специальные очки. Дисплей не линзообразный, что является технологией нижнего ранга. Ранее производители пытались создать такое устройство, но у них не получалось по весомым причинам. RED также заявляет, что в смартфоне применяется алгоритм, конвертирующий стерео звук в многоканальное аудио сопровождение, что обеспечивает эффект погружения. Ранее сообщалось об использовании процессора Snapdragon 835, батареи ёмкостью 4500 мАч, наличии порта USB Type-C и 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Кроме того, устройство поддерживает возможность присоединения модулей, расширяющих его возможности в сфере съёмки. Смартфон сможет работать совместно с широкой линейкой цифровых камер RED. Цена смартфона Hydrogen One заявлена на уровне $1195 для версии в алюминиевом корпусе и $1595 – для версии в титановом корпусе.

Источник: Engadget