Reddit покупает конкурента TikTok под названием Dubsmash

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Ресурс Reddit приобрёл «социальную платформу для коротких видео» Dubsmash. В соответствии с условиями соглашения, Dubsmash продолжит существовать как отдельная платформа и бренд, но его «инновационные инструменты для создания видео» будут интегрированы в Reddit.

Хотя Reddit поддерживает собственную загрузку видео с 2017 года, его инструменты для редактирования видео ограничены. При этом большая часть видеоконтента, опубликованного на платформе, размещена в других местах. Также Reddit конкретно ссылается на разнообразную пользовательскую базу Dubsmash как на одну из причин его покупки. По данным Reddit, около 25% темнокожих подростков в США пользуются сервисом, а 70% его пользователей – женщины.

«Dubsmash предоставляет дружелюбную платформу для авторов и пользователей, которые недостаточно представлены в социальных сетях», — отмечается в сообщении Reddit.

Reddit заявляет, что с нетерпением ждёт «соединения наших команд, чтобы объединить уникальный опыт разработчиков Dubsmash с механизмом роста сообщества Reddit». Однако в анонсе не уточняется сумма сделки.

Согласно опубликованным ранее данным App Annie, доля Dubsmash на рынке коротких видео в США уступает только TikTok. Хотя руководство сервиса не делится точными статистическими данными, считается, что его видео просматривают более миллиарда раз в месяц, а 30% пользователей ежедневно авторизуются на платформе для создания видеороликов. Reddit недавно сообщил, что на его платформе ежедневно активны 52 млн пользователей.

Источник: The Verge