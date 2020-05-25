Redmi K30i 5G — упрощенный вариант Redmi K30 5G с 48-мегапиксельной камерой и ценой от $260

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Xiaomi, следуя своей излюбленной стратегии, продолжает заваливать рынок «новыми» смартфонами. Сегодня в Китае дебютировал Redmi K30i 5G, выделяющийся в первую очередь поддержкой 5G и доступной ценой. Как и предполагалось, Redmi K30i 5G оказался более доступной версией модели Redmi K30 5G, выпущенной в Китае в декабре прошлого года.

Единственное существенное различие между Redmi K30 5G и Redmi K30i 5G заключается в основной камере, которая у второго попроще — 64-мегапиксельный основной модуль заменили на 48-мегапиксельный. Дополнительные модули в квадрокамере остались прежними: ультраширокоугольный на 8 Мп, макро на 5 Мп и сенсор оценки глубины на 2 Мп.

В остальном обошлось без перемен: платформа, экран и аккумулятор такие же — Snapdragon 765G, дополненная 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти и панель IPS диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц и врезанной двойной фронтальной камерой (20 Мп + 2 Мп) и элемент емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.

Из коробки на Redmi K30i 5G установлена MIUI 11 на основе операционной системы Android 10. Напомним, буквально на прошлой неделе состоялась глобальная премьера новой версии оболочки MIUI 12.

Redmi K30i 5G уже доступен для предварительного заказа в крупнейшем китайском онлайн-магазине JD.com по цене около $260 против $280, которые просят за Redmi K30 5G. Для Redmi K30i 5G заявлено четыре варианта расцветки корпуса — синий, красный, фиолетовый и белый (при этом пока доступны только синий и белый). Фактический старт продаж намечен на 2 июня.

Источник: Gizmochina