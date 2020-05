«Системная анимация на уровне iOS». Xiaomi представила глобальную версию MIUI 12 — обновление получат 47 моделей смартфонов [Список]

Одновременно с украинской премьерой недорогих смартфонов Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 компания Xiaomi сегодня провела презентацию глобальной версии фирменной графической оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi. Напомним, впервые она дебютировала в Китае в конце прошлого месяца.

Выступая на сегодняшней презентации глава Xiaomi Лей Цзунь (Leu Jun) поделился свежей статистиков — ежемесячно фирменной оболочкой MIUI, доступной на 80 языках, пользуется 310 миллионов пользователей в 221 странах и регионах.

The visualized UI allows you to understand the status of the system at a glance. With our refreshed visualized UI, everything you view is lifelike. Touch to feel the real interactive experience!#DecadesMasterpiece #MIUI12 pic.twitter.com/fYmUljtnoI — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Новая версия оболочки привносит новые визуальные эффекты, улучшенный темный режим и расширенные настройки конфиденциальности. MIUI 12 основана на Android 10, хотя уже в следующем месяце должна выйти публичная бета-версия Android 11.

Last year, we introduced Dark mode on MIUI 11, which has been working perfectly with our system apps. Now we did adaptation for all third party apps, allowing you to enjoy a universal dark mode on your phone. #MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/O7QmYpGk7T — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

MIUI 12 super wallpapers break the boundaries of space. Every time when you enter your home screen, you’re taking a tour on the martian surface. As you swipe through the Home screen, you can even see the planet spin.#MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/mkEIOAYaTO — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Обновление включает обновленную систему жестов из Android 10, новую функцию быстрого ответа, новую анимацию с плавными переходами между горизонтальным и вертикальным режимами, а также динамическими значками приложений, новую универсальную функцию трансляции изображения, поддерживающую стандарт Miracast, обновленные фирменные приложения «Здоровье», «Заметки», «Камера» и множеств других улучшений. Разработчики утверждают, что MIUI 12 выводит системную анимацию на уровень iOS.

Our new rendering engine enables advanced color blending and real-time Gaussian blur. #DecadesMasterpiece #MIUI12 pic.twitter.com/jL7R2HeENS — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Further, the corner is changing incredibly smoothly and naturally when an icon turns into an interface.#DecadesMasterpiece #MIUI12 pic.twitter.com/QAr3UbKtmM — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

На данный момент Xiaomi планирует обновить до MIUI 12 в общей сложности 47 моделей смартфонов.

Стабильная версия MIUI 12 должна быть готова к концу июня. Тогда же начнется ее распространение. В первое волне обновление MIUI 12 получат следующие смартфоны:

Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro

Redmi K20, K20 Pro

В ходе второй волны обновление выйдет для всех остальных смартфонов (точные сроки не указываются):