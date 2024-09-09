Рекорд за более чем 2 года: в Украине резко выросли регистрации подержанных авто из-за рубежа. Какие модели самые популярные?

Украинский авторынок продолжают наводнять подержанные автомобили из-за рубежа. В августе на украинский учет поставили более 25,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из других стран.
Следует отметить, что это самый высокий показатель за последние 25 месяцев. Если сравнивать с августом предыдущего года, то можно заметить рост регистраций таких автомобилей на 22%. При этом этот показатель оказался почти на 29% больше, чем в июле 2024 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Наиболее популярными среди украинцев остаются подержанные бензиновые автомобили. На них приходится доля в 46% от всех регистраций в августе. Существенно отстают от них легковые автомобили с дизельными двигателями, они занимают долю 25% среди подержанных авто. Третью строчку с показателем 20% занимают электромобили. Еще меньшим спросом пользуются гибридные автомобили, на которые приходится около 5% регистраций. Наименее популярными были авто с ГБО с показателем 4% от общего количества зарегистрированных подержанных легковых автомобилей.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые стали на регистрацию в Украине, составляет 8,6 года.
Самым популярным подержанным автомобилем среди украинских водителей в августе 2024 года был Volkswagen Golf. В общем, на Volkswagen приходится 3 из 10 самых популярных моделей:
- Volkswagen Golf — 1325 авто;
- Renault Megane — 1037 авто;
- Skoda Octavia — 959 авто;
- Volkswagen Passat — 738 авто;
- Volkswagen Tiguan — 685 авто;
- Audi Q5 — 671 авто;
- Nissan Leaf — 658 авто;
- Tesla Model Y — 588 авто;
- Nissan Rogue — 581 авто;
- Tesla Model 3 — 561 авто.
Источник: УкрАвтопром
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