Новости Авто 09.09.2024 в 14:15 comment views icon

Рекорд за более чем 2 года: в Украине резко выросли регистрации подержанных авто из-за рубежа. Какие модели самые популярные?

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Украинский авторынок продолжают наводнять подержанные автомобили из-за рубежа. В августе на украинский учет поставили более 25,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из других стран.

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Следует отметить, что это самый высокий показатель за последние 25 месяцев. Если сравнивать с августом предыдущего года, то можно заметить рост регистраций таких автомобилей на 22%. При этом этот показатель оказался почти на 29% больше, чем в июле 2024 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 159 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наиболее популярными среди украинцев остаются подержанные бензиновые автомобили. На них приходится доля в 46% от всех регистраций в августе. Существенно отстают от них легковые автомобили с дизельными двигателями, они занимают долю 25% среди подержанных авто. Третью строчку с показателем 20% занимают электромобили. Еще меньшим спросом пользуются гибридные автомобили, на которые приходится около 5% регистраций. Наименее популярными были авто с ГБО с показателем 4% от общего количества зарегистрированных подержанных легковых автомобилей.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые стали на регистрацию в Украине, составляет 8,6 года.

Самым популярным подержанным автомобилем среди украинских водителей в августе 2024 года был Volkswagen Golf. В общем, на Volkswagen приходится 3 из 10 самых популярных моделей:

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  • Volkswagen Tiguan — 685 авто;
  • Audi Q5 — 671 авто;
  • Nissan Leaf — 658 авто;
  • Tesla Model Y — 588 авто;
  • Nissan Rogue — 581 авто;
  • Tesla Model 3 — 561 авто.

Источник: УкрАвтопром

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