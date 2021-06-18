Renault представил сразу три компактных электромобиля из семейства Mobilize — DUO, BENTO и HIPPO





В январе текущего года в рамках представления стратегического плана Renaulution французский автопроизводитель Renault анонсировал новое бизнес-подразделение Mobilize. Данная компания будет заниматься созданием электромобилей для различных бизнес-клиентов и сервисов. На момент анонса нам продемонстрировали первый пассажирский концепт Mobilize EZ-1, а теперь разработчики подготовили сразу три новые модели различного назначения.

Mobilize DUO представляет собой компактный двухдверный двухместный электромобиль, разработанный специально для сервисов каршеринга. По данным создателей, модель на 50% состоит из переработанных материалов, а по окончании жизненного цикла ее можно будет переработать практически полностью (95%) на фирменной фабрике Renault Group Re-Factory.

Mobilize BENTO — это грузовой вариант предыдущей модели, ориентированный на службы доставки еды и заказов из интернет-магазинов. Закрытый кузов вмещает до 1 кубического метра товаров, а минимальные габариты позволяют без проблем найти место для парковки и проехать там, где не смогут проехать более крупные грузовики.

Mobilize HIPPO — более крупный электрический грузовик, способный перевозить до 200 кг в кузове объемом 3 кубических метра. Благодаря модульной конструкции на модель можно установить обычный закрытый кузов, открытый кузов, холодильный модуль и т.д. Модель позиционируется как коммерческое решение для компаний в зонах, где запрещено использование ДВС-транспорта (к примеру, в историческом центре, в парке, на складе или распределительном центре компании доставки).

Все три модели будут оснащаться одинаковыми сменными батарейными модулями betterPacks емкостью 2,3 кВтч каждый. Конструкция электромобилей Mobilize допускает установку до четырех таких модулей, то есть максимальный объем составит 9,2 кВтч. К сожалению, разработчики не указали предполагаемый запас хода новинок, однако с учетом позиционирования, небольшого веса, а также того, что разряженные модули можно будет быстро поменять на заряженные, вряд ли электромобили будут страдать недостаточной дальнобойностью.

Более того, благодаря функции двухсторонней зарядки, Mobilize можно будет использовать в качестве внешнего источника питания для торговых павильонов, домов, строительных площадок и т.п. Производство батарей betterPacks стартует уже в сентябре текущего года на вышеупомянутой фабрике Renault Group Re-Factory, о сроках выхода на рынок моделей Mobilize DUO, BENTO и HIPPO пока не сообщается.

Источник: Renault