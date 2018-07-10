Рендеры Nokia 5.1 Plus демонстрируют дисплей с вырезом и двойную камеру

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Как сообщают осведомлённые источники, компания HMD Global работает над созданием смартфона Nokia 5.1 Plus, который станет обновлённой версией модели, выпущенной ранее в этом году. В интернете уже появились изображения новой модели.

Если сравнивать изображения смартфонов Nokia 5.1 и Nokia 5.1 Plus, то можно заметить изменения в дисплее. Версия Nokia 5.1 Plus получила экран с вырезом в верхней части, а верхняя и нижняя рамки были уменьшены. При этом логотип Nokia перемещён с верхней грани в нижнюю часть корпуса. Устройство сохранит кнопки управления громкостью, кнопку питания и 3,5-миллимитровый звуковой разъём, который использовался в предыдущей модели. Однако вместо разъёма Micro USB используется разъём USB Type-C.

На задней панели можно рассмотреть двойной модуль камеры, хотя в оригинальном устройстве Nokia 5.1 использовалась одиночная 16-мегапиксельная камера. Под камерой доступен сканер отпечатков пальцев.

Более подробные технические характеристики и сроки официальной презентации смартфона Nokia 5.1 Plus пока не называются.

Источник: The Verge