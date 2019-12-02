Reuters: ЕС взялся за расследование методов сбора данных Google





По данным издания Reuters, европейские антимонопольные органы проводят «предварительное расследование» в отношении методов сбора данных компанией Google. То есть, да, европейский антимонопольщики снова взялись за поискового гиганта.

В документе, оказавшемся в распоряжении информационного агентства, информации об этом немного, однако из его содержания стало ясно, что основное внимание уделено локальному поиску, рекламе (включая таргетинг объявлений), службам авторизации, веб-браузерам и другим сферам деятельности компании. Иными словами, расследование охватывает практически весь основной бизнес Google.

Ранее поисковый гигант заявлял, что использует данные для улучшения своих услуг и предоставляет пользователям средства управления личной информацией, включая возможность удаления всех данных. Новое расследование вовсе не означает, что ЕС наверняка откроет очередное антимонопольное дело против Google. До этого Еврокомиссия выписала штрафов компании на сумму более 8 млрд евро за различные нарушения антимонопольного законодательства. Никого не удивит, если и на этот раз Еврокомиссия обнаружит проблемы, связанные с методами сбора данных компанией Google, особенно когда регулирующие органы отдельных европейских стран уже штрафовали Google за нарушения GDPR.

Источник: Engadget