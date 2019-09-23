Reuters: Fitbit задумалась о продаже бизнеса носимых устройств





Производитель носимых устройств Fitbit консультируется с инвестиционным банком Qatalyst Partners по поводу возможности продажи своего бизнеса на фоне не очень удачного перехода от фитнес-трекеров к умным часам. Компания изо всех сил пыталась закрепиться в сегменте смарт-часов и конкурировать с такими гигантами, как Apple и Samsung, которые заняли большую часть рынка. В то же время в категории фитнес-трекеров, где Fitbit продолжает доминировать, продукция компании постепенно вытесняется более дешевыми предложениями Huawei и Xiaomi.

Источники утверждают, что Fitbit и Qatalyst Partners уже провели переговоры о том, стоит ли компании привлекать потенциальных покупателей в дальнейшем. Производитель пока окончательно не решил по поводу продажи бизнеса, и нет никакой уверенности, что он это сделает. Банк предлагает Fitbit несколько вариантов, убеждая в том, что может привлечь интерес со стороны холдинга Alphabet, а также частных инвестиционных компаний.

В марте этого года Fitbit выпустила свои самые доступные смарт-часы под названием Versa Lite стоимостью $160. Однако их продажи оказались провальными, из-за чего компании пришлось снизить прогноз выручки на 2019 год. Последними на текущий момент часами Fitbit является модель Versa 2 с хранилищем для музыки, поддержкой онлайн-платежей и голосового помощника Amazon Alexa. Новинка поступила в продажу в этом месяце.

Fitbit также сотрудничает с организациями и делает небольшие приобретения в здравоохранении с целью диверсифицировать свои доходы. В августе компания подписала контракт с правительством Сингапура на поставку фитнес-трекеров и предоставление услуг в рамках программы здоровья, которая, по её словам, может охватить до 1 млн пользователей. Недавно акции Fitbit выросли на 22% ($4,48 за акцию), а её рыночная капитализация превысила $1,1 млрд.

Источник: Reuters