Революция в «зеленой авиации»: инженеры MIT разработали 1-мегаваттный электродвигатель, который позволит увеличить размер и мощность электросамолетов

Гибридные и полностью электрические автомобили изменили транспортную отрасль, и авиационные инженеры годами пытались ввести подобные инновации в небе. Ограничения мощности и размеров электрических самолетов мешали сделать технологию широкомасштабной, однако исследователи Массачусетского технологического института (MIT) предложили собственную разработку для решения этой проблемы.

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Нынешние электросамолеты используют электродвигатели, способные генерировать сотни киловатт энергии и поддерживают свою работу большим количеством батарей, что значительно увеличивает вес транспорта и уменьшает возможности для потенциальной полезной нагрузки. К примеру, 19-местный пассажирский самолет Heart Aerospace, ES-30, требует примерно 3,5 тонны аккумуляторов для обеспечения полета на 400 км.

Инженеры MIT разработали компоненты, которые обеспечат работу двигателя мощностью 1 мегаватт, который можно использовать для электрификации более крупных самолетов. Последующие испытания и вычислительный анализ показали, что компоненты способны работать вместе и генерировать обещанную мощность, используя площадь, которую ныне занимают меньшие двигатели.

По словам инженеров, новый 1-мегаваттный электродвигатель может работать в паре с аккумулятором или топливным элементом, чтобы самостоятельно питать винты самолета, превращая накопленную электрическую энергию в механическую; или дополнить традиционный турбореактивный двигатель для работы гибридной силовой установки.

Первый электрический самолет, дирижабль Tissandier, дебютировал 8 октября 1883 г., и с тех пор еще десятки прототипов и мелкосерийных электрических самолетов поднялись в небо. В прошлом году Alice от Eviation совершил свой первый успешный полет как полностью электрический пассажирский самолет – ныне компания получила заказы более чем на $4 млрд.

Разработка MIT может привести к революции в отрасли, которая настроена достичь нулевых выбросов к 2050 году. В 2021 году на авиацию приходилось более 2% мировых выбросов CO2.