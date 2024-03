Rivian R2 представят 7 марта: запас хода 530 км, цена от $47 тыс.

В течение многих лет компания Rivian обещала создать более компактный и доступный электрический внедорожник. И этот день скоро наступит. Компания представит R2 уже 7 марта 2024 года во время прямой трансляции в Лагуна-Бич, штат Калифорния, в 20:00 по Киевскому времени.

Watch the live reveal and reserve your R2 on March 7th. https://t.co/uMdVuBU9f6 | #RivianR2 pic.twitter.com/Zz3DgilRZt

R2. Only three days to go.

Еще до официальной презентации в сети появились некоторые сведения об электромобиле Rivian R2. Их удалось выяснить, анализируя код сайта компании. Как ожидается, 5-местный электрический внедорожник сможет проехать без подзарядки около 330 миль (около 530 км). Он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды.

These are taken from the Rivian R2 website. Using web inspector. Numbers are legit, look it up yourself. pic.twitter.com/YiPf9hLBrj

