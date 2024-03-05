Новости Авто 05.03.2024 в 17:44 comment views icon

Rivian R2 представят 7 марта: запас хода 530 км, цена от $47 тыс.

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В течение многих лет компания Rivian обещала создать более компактный и доступный электрический внедорожник. И этот день скоро наступит. Компания представит R2 уже 7 марта 2024 года во время прямой трансляции в Лагуна-Бич, штат Калифорния, в 20:00 по Киевскому времени.

Еще до официальной презентации в сети появились некоторые сведения об электромобиле Rivian R2. Их удалось выяснить, анализируя код сайта компании. Как ожидается, 5-местный электрический внедорожник сможет проехать без подзарядки около 330 миль (около 530 км). Он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды.

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Также сообщается о поддержке зарядных станций NACS и CCS, «заднем стекле с электроприводом» и переднем багажнике, который достаточно большой, чтобы хранить систему крепления внедорожника, когда она не используется. Колесная база составляет 115,6 дюйма (2936 мм), длина автомобиля ─ 4714 мм, ширина ─ 1905 мм (2144 мм с учетом зеркал), высота ─ 1699 мм.

Электромобиль Rivian R2 должен поступить в продажу с 2026 года. Его цена будет стартовать с $47 тыс.

Источник: The Verge 1, 2

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