Родители Сэма Бенкмана-Фрида говорят, что он «слишком наивен» для тюрьмы и умоляют судью смягчить приговор

Родственники экс-владельца обанкротившейся криптобиржи FTX умоляли судью уменьшить приговор, утверждая, что наивность Сема может спровоцировать «чрезвычайную опасность» для него за решеткой, сообщает Business Insider.

«Я искренне боюсь за жизнь Сэма в типичной тюремной среде», — написала его мать Барбара Фрид в письме к судье. «Его внешний вид, неспособность читать и реагировать на определенные социальные сигналы, а также трогательная, но наивная вера в силу фактов и разума при разрешении споров, поставят его в чрезвычайную опасность».

Письма от родителей и брата, а также около 20 сторонников добавили к пакету документов, который адвокаты подали на рассмотрение суда во вторник. Они требуют уменьшить его срок заключения до 78 месяцев — или 6,5 лет.

«В этой среде реакции Сэма иногда будут восприниматься как странные, неуместные и неуважительные; когда это произойдет, он окажется в физической опасности», — написал отец Сэма Джозеф Бенкман. «Ничто не может оправдать такого риска».

В ноябре суд присяжных признал Сэма Бенкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре во время уголовного процесса на Манхэттене под надзором окружного судьи США Льюиса Каплана.

Прокуроры установили, что он «смешал» деньги клиентов FTX с другой своей компанией Alameda Research, и присвоил их. Также сообщалось, что «наивный» Бенкман-Фрид использовал миллиарды клиентских долларов для покупки элитных товаров или недвижимости, и рассматривал возможность приобретения островной страны Науру с целью построить там бункер. Приговор предусматривает максимальное наказание в виде 110 лет лишения свободы

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«Сэму всего 32 года и он сталкивается с перспективой провести большую часть своей жизни в тюрьме», — пишет Барбара Фрид. «Мы с его отцом понимаем, что не проживем достаточно долго, чтобы увидеть его освобождение. Нет слов, чтобы передать то, что мы чувствуем».

Адвокаты тем временем заявили, что более мягкий приговор был бы оправданным, поскольку клиенты FTX, вероятно, вернули бы значительную часть своих средств в процедуре банкротства компании.

Прокуроры также смогут подать собственные рекомендации до 15 марта перед слушанием по вынесению приговора, которое состоится 28 марта.

В своем эмоциональном письме Барбара Фрид говорит, что ее сына ошибочно окрестили «карикатурным злодеем, управляемым жадностью», который совершил «мошенничество века». На самом же деле он якобы был альтруистом и помогал друзьям, пережившим семейные трагедии, хотя сам всю жизнь боролся с депрессией.

«Я не чувствую удовольствия. Я не чувствую счастья. Почему-то моя система вознаграждения никогда не работала», — говорится в записях Бенкмана-Фрида от 2016 года, также приложенными к обращению.

«Я ненавижу боль, которую я причинил тебе. И ненавижу себя за то, что причинил ее. Мне бы очень хотелось знать, как любить тебя лучше. Мне жаль», — говорится в другом письме Сэма, вероятно, отправленном любимому человеку.

Барбара Фрид тем временем отметила, что поведение и нервные тики его сына в суде связаны с аутизмом

«Он плохо реагирует на социальные сигналы «нормальными» способами, ему неудобно смотреть людям в глаза, ему неудобны внешние проявления эмоций», — пишет Фрид. «Его не интересуют светские разговоры, но он будет страстно и неустанно высказывать идеи до такой степени, что может раздражать и утомлять других».

Барбара Фрид — сама известный эксперт по юридической этике — также сказала, что Джон Дж. Рэй III, юрист, который возглавил FTX после ее краха, проигнорировал усилия Бенкмана-Фрида в помощи в возврате средств клиентам.

«Когда Джон Рэй публично пожаловался, что внутренние записи FTX настолько плохи, что они не могут составить список клиентов, Сэм немедленно нашел соответствующие документы и написал им, но на его письма ни разу не ответили».

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