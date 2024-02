Родители Сэма Бенкмана-Фрида говорят, что он «слишком наивен» для тюрьмы и умоляют судью смягчить приговор

Родственники экс-владельца обанкротившейся криптобиржи FTX умоляли судью уменьшить приговор, утверждая, что наивность Сема может спровоцировать «чрезвычайную опасность» для него за решеткой, сообщает Business Insider.

Письма от родителей и брата, а также около 20 сторонников добавили к пакету документов, который адвокаты подали на рассмотрение суда во вторник. Они требуют уменьшить его срок заключения до 78 месяцев — или 6,5 лет.

В ноябре суд присяжных признал Сэма Бенкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре во время уголовного процесса на Манхэттене под надзором окружного судьи США Льюиса Каплана.

