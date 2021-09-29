



Британский производитель автомобилей люкс-класса Rolls-Royce анонсировал свой первый серийный электромобиль Spectre и пообещал стать полностью «электрическим» до наступления 2030 года. Новинка украшена самой известной цитатой основателя компании Чарльза Роллса: «Стремитесь к совершенству во всем, что делаете. Возьмите лучшее, из того что есть, и сделайте его еще лучше. Если этого еще не существует — создайте его».

Rolls-Royce Spectre выйдет на рынок в четвертом квартале 2023 года, так что пока компания ограничилась всего несколькими фотографиями электромобиля и практически ничего не рассказала о его технических характеристиках (традиционно для данного бренда мощность и запас хода будут «достаточными»).

Из того, что известно точно — Spectre будет основан на объемном каркасе собственной разработки Architecture of Luxury (а не на платформе Cluster Architecture (CLAR) родственной компании BMW, которая используется в электромобилях i4 и iX), при этом модель разрабатывается с нуля, а не является электрической версией существующей ДВС-модели (хотя сам концепт внешне очень напоминает купе Wraith).

Несмотря на это в компании отметили, что предъявленный публике электромобиль — это не концепт, а вполне реальное средство передвижения, которое успело пройти на тестах 2,5 млн километров во всех уголках планеты, что по мнению компании соответствует эксплуатации на протяжении 400 лет.

Представители Rolls-Royce рассказали, что еще в самом начале истории компании ее отцы-основатели Чарльз Роллс и Генри Ройс отмечали потенциальные преимущества электромобилей — бесшумность, отсутствие вибрации и вредных выбросов. Однако в условиях отсутствия зарядной инфраструктуры и слабых характеристик батарей того времени они просто не могли оказать достойную конкуренцию топливным автомобилям.

В компании также напомнили, что давно экспериментируют с электрическими моделями. К примеру, в 2011 году британские инженеры создали электрическую версию Phantom под названием 102EX, а в 2016 году показали ретро-футуристичный концепт электромобиля 103EX.

Напомним, что год назад британская компания Lunaz пообещала построить 30 электромобилей на основе классических Rolls-Royce Silver Cloud и Phantom по цене от $500 тыс. и выше.

Источник: Rolls-Royce