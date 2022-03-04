Российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, что вызвало пожар в учебном корпусе. Радиационный фон – в пределах нормы

Вечером 3 марта колонна оккупационных войск РФ вторглась в город Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция – ЗАЕС. После этого колонна бронетехники направилась в направлении электростанции и начала почти в упор обстреливать здания и сооружения АЭС.

В результате вражеских обстрелов на ЗАЕС начался пожар. Как выяснилось позже, возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе. Огнём были охвачены 3, 4 и 5 этажи 5-этажного здания. Сначала оккупационные силы отказывались пропустить подразделения ГСЧС для тушения пожара, но впоследствии, ближе к утру, всё же предоставили возможность спасателям тушить пожар. От ГСЧС были привлечены 44 человека и 11 единиц техники. В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС был ликвидирован.

Ночью персонал Запорожской АЭС отключил третий энергоблок станции. В работе остался только четвертый энергоблок – один из шести, доступных на станции. По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, изменения радиационного состояния не зафиксированы.

Состояние энергоблоков ЗАЭС:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

Сообщается, что оперативный персонал АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации. Выявлены повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на его безопасность.

После ночных обстрелов и пожара на территории ЗАЭС, реакторы и радиоактивное хранилище не получили критических повреждений. По состоянию на 7:00 радиационный фон на территории Запорожской области остаётся без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Однако на территории станции находятся оккупационные войска РФ (админкорпус захвачен), поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий невозможно.