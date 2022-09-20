россия снова угрожает SpaceX, называя спутники Starlink «законной мишенью»

Спутниковая система Starlink от SpaceX в очередной раз подверглась угрозам уничтожения со стороны иностранного правительства — рф завуалировано пригрозила компании Илона Маска.

Заявление в сторону Starlink на прошлой неделе сделал член российской делегации константин воронцов во время заседания рабочей группы Организации Объединенных Наций по снижению космической угрозы.

воронцов подчеркнул, что россия отмечает «чрезвычайно опасную тенденцию, которая выходит за рамки безвредного использования космических технологий и стала очевидной во время событий в Украине. А именно, Соединенные Штаты и их союзники используют элементы гражданской, в том числе коммерческой, инфраструктуры в космическом пространстве в военных целях».

Представитель рф не упомянул название «Starlink», однако никаких сомнений нет в том, что речь шла именно об этих спутниках.

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«Похоже, наши коллеги не понимают, что такие действия на самом деле представляют собой косвенное участие в военных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может стать законной мишенью для возмездия. По крайней мере, это провокационное использование гражданских спутников сомнительно в соответствии с Договором по космосу, который предусматривает исключительно мирное использование космического пространства и должно быть решительно осуждено международным сообществом», — добавил воронцов.

Генеральный директор SpaceX ответил на угрозу твитом, в котором подчеркнул, что Starlink предназначен только для мирного использования.

Starlink is meant for peaceful use only — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2022

С февраля Илон Маск неоднократно сталкивался с негативными высказываниями со стороны рф, активно участвуя в перепалках с представителями страны-агрессора в Твиттере. Так, решение россии выйти из партнёрства по МКС Маск приветствовал сообщением «Счастливого пути».

Bon voyage — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022

С февраля компания Маска отправила партии терминалов Starlink в Украину, которые помогали обеспечивать связь в заблокированных оккупантами городах. SpaceX поставила в страну более 12 000 терминалов Starlink, которые сейчас имеют более 150 000 активных пользователей в день.

В ноябре 2021 года во время испытаний своей противоспутниковой ракеты россия уничтожила один из своих старых спутников. Эти действия вызвали международное осуждение за образовавшееся огромное количество обломков, которые спутники Starlink были вынуждены избегать.

Илон Маск позже в одном из своих интервью отметил, что SpaceX может запускать спутники быстрее, чем россия их сбивает.

Источник: Techspot