россия снова угрожает SpaceX, называя спутники Starlink «законной мишенью»

Спутниковая система Starlink от SpaceX в очередной раз подверглась угрозам уничтожения со стороны иностранного правительства — рф завуалировано пригрозила компании Илона Маска.

Заявление в сторону Starlink на прошлой неделе сделал член российской делегации константин воронцов во время заседания рабочей группы Организации Объединенных Наций по снижению космической угрозы.

воронцов подчеркнул, что россия отмечает «чрезвычайно опасную тенденцию, которая выходит за рамки безвредного использования космических технологий и стала очевидной во время событий в Украине. А именно, Соединенные Штаты и их союзники используют элементы гражданской, в том числе коммерческой, инфраструктуры в космическом пространстве в военных целях».

Представитель рф не упомянул название «Starlink», однако никаких сомнений нет в том, что речь шла именно об этих спутниках.

Генеральный директор SpaceX ответил на угрозу твитом, в котором подчеркнул, что Starlink предназначен только для мирного использования.

Starlink is meant for peaceful use only

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2022