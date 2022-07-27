росия намерена покинуть МКС после 2024 года, Илон Маск пожелал им «Счастливого пути»

россия объявила о своем решении выйти из партнерства по Международной космической станцией после 2024 года. Сообщается, что новый глава «роскосмоса» юрий борисов сообщил об этом президенту владимиру путину во время встречи во вторник.

«Конечно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение [о] уходе с этой станции после 2024 года [принято]», — сообщил борисов.

Во вторник высокопоставленные представители NASA на Международной конференции по исследованиям и разработкам космических станций (ISSRDC) в Вашингтоне заявили, что не получали никаких сообщений от «роскосмоса». О выходе россии из партнёрства по МКС они узнали из новостей.

Поздно вечером во вторник администратор NASA Билл Нельсон также выступил с заявлением:

«NASA привержено обеспечению безопасной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года и координирует свои действия с нашими партнёрами. NASA не было проинформировано о решениях ни одного из партнеров, хотя мы продолжаем создавать будущие возможности, чтобы обеспечить наше основное присутствие на низкой околоземной орбите» — отметил он.

NASA и «роскосмос» являются двумя крупнейшими партнёрами по МКС, обеспечивающими возможность её эксплуатации. Поддерживать работу станции без одного из них было бы проблематично. NASA отвечает за выработку электроэнергии для станции и помогает удерживать положение корабля, а «роскосмос» отвечает за периодическое ускорение станции, предотвращая её медленный сход с орбиты. Быстро выйти из партнёрства по МКС нельзя, это регулируется соглашением IGA. Оно гласит, что партнёры должны уведомить других партнёров о своём намерении уйти не менее чем за один год. Без письменного уведомления детали плана выхода россии остаются неясными.

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Наряду с заявлением о намерении уйти с МКС борисов также сообщил, что к 2024 году Россия планирует приступить к созданию новой космической станции под названием «российская орбитальная служебная станция» (РОСС).

Илон Маск кратко прокомментировал решение россии выйти из партнёрства по МКС сообщением «Счастливого пути».

Bon voyage — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2022

Источник: The Verge