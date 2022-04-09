«россия заплатит»: в приложении «Київ Цифровий» собирают свидетельства о разрушенном в результате войны имуществе

В обновлённой версии приложения «Київ Цифровий» появилась возможность предоставить свидетельство о повреждении или разрушении имущества вследствие войны, развязанной россией против Украины. Сбор информации происходит в рамках проекта «россия заплатит».

Пользователи приложения «Київ Цифровий» теперь могут предоставить свидетельства о разрушенных домах, больницах, школах, мостах и ​​других объектах инфраструктуры. В приложении также можно передать сведения о личных материальных потерях вследствие российской агрессии. Проект «россия заплатит» собирает информацию для оценки ущерба и формирования дальнейших исков в международные суды против рф.

Интеграция в рамках проекта «россия заплатит» реализована при поддержке Международного фонда «Відродження». Проект создан KSE Institute (аналитическим центром при Киевской школе экономики) совместно с Офисом президента и Минэкономики Украины.

Несмотря на название приложения «Київ Цифровий», давать показания могут не только жители Киева, а все граждане Украины. Чтобы предоставить информацию о разрушениях, необходимо обновить приложение и выполнить следующие действия:

Выбрать «Показания граждан» → «Показания о разрушениях».

Нажать «Предоставить показания».

Заполнить соответствующие поля формы – подробно рассказать о разрушениях, последствиях разрушений и указать контакты свидетелей.

В дальнейшем все показания будут тщательно проверяться, поэтому представленная информация должна быть достоверной, а также содержать фото- или видеодоказательства.

Отмечается, что проект «россия заплатит» обеспечивает полную конфиденциальность и непубличность показаний. Персональные данные не передаются третьим лицам. Информация о разрушении передаётся исключительно в международные учреждения, органы государственной власти и общественные или гуманитарные организации, которые будут способствовать формированию исков в международные суды против рф. Публичной во время войны будет только обобщённая статистика.

Источник: Официальный портал Киева