Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 вкотре підтримали українців та розповсюджують інформацію про війну в Україні на весь світ

Український розробник відеоігор, відомий у всьому світі по іграм «Cossacks» та «S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl» вкотре звернувся до ігрової спільноти усього світу.

У відео, яке мало би стати новим щоденником розробників про mocap Motion capture — технологія цифрового запису рухів що використовується у розважальному, медичному, спортивному, анімаційному та кінематографічному програмному забезпечені, GSC Game World під кадри зруйнованих міст України, Чернігова, Харкова, Києва та інших населених пунктів, розповіли, що насправді відбувається в України вже тиждень поспіль.

Наразі команда робить усе, що б забезпечити безпеку своїх працівників та їх сімей, розробка гри відійшла на третій план.

GSC Game World обіцяють повернутися до розробки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl після перемоги українських військ та звільняння України.