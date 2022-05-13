С 20 мая Япония перестанет поставлять россии высокотехнологичное оборудование — квантовые компьютеры, 3D-принтеры, метаматериалы и пр.

Из-за «ситуации в Украине, и чтобы способствовать международным усилиям по достижению мира» , Япония запретила экспорт новейших высокотехнологических товаров в россию. А 13 мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии приняло решение с 20 мая внести поправки в соответствующие министерские постановления и расширило санкционный список.

Таким образом, для рф со следующей недели станут недоступными японские катализаторы для нефтепереработки; квантовые компьютеры и другие устройства для проведения квантовых вычислений, их аксессуары и их компоненты.; электронные, атомно-силовые другие микроскопы и устройства, предназначенные для работы с этими микроскопами; оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов и металлических сплавов; Оборудование для производства органических светодиодов, органических полевых транзисторов и органических солнечных элементов; оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем; оборудование для производства топлива из водорода и солнечных элементов с высокой эффективностью преобразования; вакуумные насосы и вакуумметры (связанные с квантовыми технологиями); материалы, которые улучшают функцию обнаружения с помощью электромагнитных волн (метаматериалы), сплавы с высокой энтропией; проводящие полимеры, полупроводящие полимеры и полимеры с электролюминесцентными свойствами и так далее.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо рассказала в Сенате, что россия начала использовать чипы стиральных машин и холодильников в своей военной технике.