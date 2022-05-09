WSJ: китайские технологические гиганты по-тихому отказываются от ведения бизнеса с рф. В их числе Lenovo и Xiaomi

Китайские технологические компании потихоньку отказываются от ведения бизнеса в россии под давлением американских санкций и поставщиков. Несколько крупных компаний сокращают поставки в россию, не делая никаких публичных заявлений. По словам источников The Wall Street Journal, в их число входят Lenovo Group Ltd., а также производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi Corp. В то же время эти компании избегают публичных заявлений о войне в украине или своем бизнесе в рф, поскольку Пекин выступает против западных санкций.

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Китайский экспорт технологической продукции в россию в марте резко сократился по сравнению с месяцем ранее: поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов — почти на две трети, а экспорт телекоммуникационных базовых станций — на 98%. Общий экспорт Китая в рф упал на 27% в стоимостном выражении с февраля по март.

По данным инсайдеров, крупные американские производители чипов, снабжающие китайские фирмы, требуют от клиентов соблюдения правил и чтобы их полупроводники не попадали в продукцию третьих лиц, поставляемую в рф.

Министерство торговли Китая в прошлом месяце признало, что санкции нарушили торговлю с россией, но призвало компании «не подчиняться внешнему принуждению и не делать ненадлежащих заявлений».

Однако несмотря на западные санкции, российский оператор связи «Билайн», принадлежащий голландской компании Veon Ltd. заявил, что в марте он принял поставку телекоммуникационного оборудования от Huawei Technologies Co. «в полном соответствии со всеми применимыми законами, включая экспортный контроль США».

В апреле министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль со стороны США и их союзников сократил импорт высокотехнологичных товаров в рф более чем наполовину, в результате чего россии не хватает полупроводников.

В апреле китайский производитель дронов SZ DJI Technology Co. объявил о приостановке своего бизнеса в Украине и россии из-за «внутренней переоценки» и чтобы никто не использовал БПЛА в военных целях.