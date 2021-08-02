С 27 сентября смартфоны с Android Gingerbread лишатся поддержки сервисов Google

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Google официально заявила, что начиная с 27 сентября пользователи не смогут войти в свой аккаунт на смартфонах, работающих под управлением очень старых версий Android. Изменение касается Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Gingerbread. К слову, версия Android 2.3.7 Gingerbread была выпущена в сентябре 2011 года.

Пользователи не смогут также залогиниться и в фирменных приложениях компании — Gmail, Drive, Maps, YouTube и т.п. Единственным вариантом останется использование данных сервисов в браузере (в то время Chrome еще не был браузером по умолчанию в системе).

Google сообщает, что изменение призвано повысить безопасность аккаунтов пользователей. Впрочем, вряд-ли большое количество владельцев таких раритетных девайсов продолжают ими пользоваться, так что для большинства данное нововведение пройдет незамеченным.

Источник: 9to5google