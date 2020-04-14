С момента начала карантина спрос на сервисы для видеоконференций вырос в 7 раз в мире и в 5 раз — в Украине, самый популярный — Zoom





Компания GlobalLogic исследовала спрос на сервисы видеоконференций с момента начала карантинных мер по поводу коронавируса COVID-19. По данным Google Trends, во всем мире популярность поисковых запросов на тему видеоконференций выросла в 7 раз в марте, в сравнении с январем и февралем 2020 года. Самый большой интерес наблюдается у жителей Испании, Украина расположилась на 39 месте.

С момента введения карантина заметен активный рост популярности бизнес-приложений, который обусловлен спросом на видеосвязь. Согласно отчету App Annie, за неделю 14-21 марта на обоих платформах iOS и Android бизнес-приложения (для аналитики, связи, ведения проектов, финансов и т.д.) были скачаны 62 миллиона раз. Это на 90% больше, чем в среднем за неделю в 2019 году. При этом, за февраль и март Zoom стал самым популярным сервисом по количеству скачиваний глобально.

Также популярность приложений для видеоконференций частично связана с жесткостью мер, предпринятых государствами. К примеру, в Италии, где жесткие карантинные ограничения, количество скачиваний Zoom за неделю 14-21 марта выросло в 55 раз, в сравнении со средним показателем за неделю 4 квартала 2019 года. А количество скачиваний Hangouts Meet выросло в 140 раз. Также трафик сервиса Webex вырос в Китае за февраль в 22 раза, в Европе с 9 по 13 марта — на 80%. При этом, в США, где карантин на момент исследования распространялся только на отдельные города и/или штаты, рост количества скачиваний не такой стремителен. Так, рост популярности Zoom в США в 10 раз меньше, чем в Италии. При этом наблюдается стремительный рост загрузок Hangouts Meet.

В Украине, по данным Google Trends, популярность запросов о приложениях для видеоконференций выросла в 5 раз с момента введения карантина. При этом лидирует Zoom, спрос на который вырос в 9 раз. Сейчас сервис занимает первое место в рейтинге приложений в украинских Play Market и App Store. Помимо Zoom, вырос интерес и к другим бизнес-приложениям для видеосвязи. Так в Украине популярность в Google запроса Microsoft Teams увеличилась в 4,5 раза. В App Store и Play Market среди бизнес-приложений количество скачиваний выросло в среднем в 7 раз.

По данным компании Microsoft, в мире с 31 января по март 2020 года количество онлайн-звонков и конференций увеличилось на 500%. Также с 12 марта в Украине в 4 раза увеличилась популярность поискового запроса “Google Hangouts”. А на мобильных платформах количество скачиваний Hangouts Meet в категории бизнес-приложений выросло более чем в 13 раз. При этом, сервис входит в среднем с момента введения карантина в топ-5 бизнес-приложений.

Помимо бизнеса, сейчас приложениями видеосвязи активно пользуются в юстиции, образовании, медицине и других сферах. В частности, такие сервисы необходимы для телемедицины — оказания медицинской помощи пациенту дистанционно через видео- и аудиосвязь. В своем исследовании GlobalLogic использовала данные сервисов Google Trends, Applyzer, а также данные из открытых источников и отчетов. Исследование проводилось в промежутке с 31 марта по 6 апреля.

Источник: GlobalLogic