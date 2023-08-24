S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: вышел новый трейлер с подтверждением переноса игры на 2024 год

Разработчики из украинской студии GSC Game World подготовили несколько новостей для поклонников игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Однако не все из них порадуют геймеров. Рассмотрим подробнее.

Во-первых, стало известно, что основной валютой в игре станет украинская гривна. Соответствующее подтверждение можно видеть на скриншоте инвентаря, где фигурирует текущий запас денег – 25000₴.

Во-вторых, разработчики опубликовали новый трейлер к игре под названием «Болты и пули». Он демонстрирует несколько основных игровых механик, таких как поиск аномалий с помощью болтов и всевозможные перестрелки с использованием разного вооружения. Также ролик показывает, как можно расправляться с врагами, просто оттолкнув их в аномалию. Еще видео содержит несколько новых локаций Зоны.

Вместе с тем в самом конце трейлера разработчики сообщают о переносе игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Если ранее сообщалось, что игра выйдет до конца 2023 года, и даже Фил Спенсер на днях заявлял, что у разработчиков уже готова играбельная версия, и они добавляют «последние штрихи», все оказалось не так радужно. В конце трейлера указана дата релиза – первый квартал 2024 года.