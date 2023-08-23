Новини Ігри 23.08.2023 о 16:21

Стенд S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom — демо гри вже доступно відвідувачам, але знімати процес заборонено

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Вадим Карпусь

Автор новин

Як і очікувалося, компанія GSC Game World приїхала на виставку Gamescom 2023 не з порожніми руками, а привезла із собою грабельну демонстраційну версію S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. У Twitter-акаунті S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL з’явилось відповідне повідомлення, доповнене світлинами із заходу.

«Кожна серйозна пригода починається з розвідки. А наша розпочинається саме цього дня на Gamescom!»

На уточнююче запитання, чи можна буде надалі випробувати цю демоверсію S.T.A.L.K.E.R. 2 у Steam розробники відповіли негативно. Зазначається, що ця демоверсія є ексклюзивною саме для Gamescom. Також повідомляється, що знімати геймплей наразі заборонено.

Разом з тим не повідомляється, чи буде можливість оцінити гру у тих, хто не зміг взяти участі в Gamescom. Логічно припустити, що розробники не стануть обмежуватися лише однією демоверсією та згодом запропонують тестову версію для всіх охочих.

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