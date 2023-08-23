Стенд S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom — демо гри вже доступно відвідувачам, але знімати процес заборонено

Як і очікувалося, компанія GSC Game World приїхала на виставку Gamescom 2023 не з порожніми руками, а привезла із собою грабельну демонстраційну версію S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. У Twitter-акаунті S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL з’явилось відповідне повідомлення, доповнене світлинами із заходу.

Every profound adventure begins with a recon foray. And ours embarks on this very day on @gamescom!#goodhuntingstalker pic.twitter.com/rViIgvEfbp — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 23, 2023

«Кожна серйозна пригода починається з розвідки. А наша розпочинається саме цього дня на Gamescom!»

На уточнююче запитання, чи можна буде надалі випробувати цю демоверсію S.T.A.L.K.E.R. 2 у Steam розробники відповіли негативно. Зазначається, що ця демоверсія є ексклюзивною саме для Gamescom. Також повідомляється, що знімати геймплей наразі заборонено.

Разом з тим не повідомляється, чи буде можливість оцінити гру у тих, хто не зміг взяти участі в Gamescom. Логічно припустити, що розробники не стануть обмежуватися лише однією демоверсією та згодом запропонують тестову версію для всіх охочих.