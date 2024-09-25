S.T.A.L.K.E.R. 2: MSI показала тизер с лимитированной продукцией в стиле игры — и там не только видеокарта

Компании GSC Game World и MSI объединили усилия для создания уникальной ограниченной серии компьютерного оборудования. Эта коллекция черпает вдохновение из игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».

На видео можно увидеть видеокарту, мышку, клавиатуру и геймпад в дизайне S.T.A.L.K.E.R. 2. Также есть подпись:

«Мы рады сообщить, что сотрудничаем с командой S.T.A.L.K.E.R. 2 над предметами, которые сделают ваше путешествие в Зону еще более атмосферным. MSI x S.T.A.L.K.E.R. 2. Следите за обновлениями».

Напомним, недавно компания MSI анонсировала выпуск новой модели видеокарты GeForce RTX 4070 Ti Super, посвященной игре S.T.A.L.K.E.R. 2.