S.T.A.L.K.E.R. 2: трейлер документалки от Xbox о разработке игры во время войны в Украине

Xbox и украинская студия GSC Game World анонсировали выход документального фильма о разработке игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» в условиях войны.

Лента под названием «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2» расскажет о вызовах, с которыми столкнулась команда во время работы над продолжением культовой франшизы.

До начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года студия GSC Game World базировалась в Киеве. Впоследствии команда была вынуждена переехать в Прагу, чтобы завершить разработку игры к запланированному релизу в ноябре этого года. Документальный фильм покажет личные истории разработчиков, которые работали в зоне боевых действий и пережили переезд студии в другую страну.

Креативный директор проекта Мария Григорович рассказала о своих впечатлениях от съемок:

«Это было страшно — согласиться на предложение от Xbox о создании фильма. Мы не публичные люди, и делиться личным нелегко. Однако мы решили, что важно показать миру, насколько сложно жить во время войны, с личной точки зрения».

Тина Саммерфорд, генеральный менеджер по программированию и организациям мероприятий Xbox, объяснила решение компании поддержать этот проект:

«Мы каждый день видим трудности и проблемы создания игр, но ситуация GSC Game World была на совершенно другом уровне. В конце 2022 года мы предложили идею документального фильма. История GSC заслуживала того, чтобы ее рассказали».

Режиссером ленты выступил Эндрю Стефан, известный по работе над документальным сериалом «Power On: The Story of Xbox». Фильм сосредоточится на личных историях креативного директора Марии Григорович и ее команды, которые работают в условиях войны.

Фильм выйдет 3 октября на канале Xbox.

