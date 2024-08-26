S.T.A.L.K.E.R. 2 получит собственную видеокарту — MSI готовит особую RTX 4070 Ti Super

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Компания MSI планирует выпустить новую модель видеокарты GeForce RTX 4070 Ti Super, посвященную ожидаемой игре «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».

MSI изменила подход к созданию специальных изданий видеокарт, сосредоточившись на едином дизайне охлаждения для моделей, вдохновленных популярными игровыми франшизами. Недавно производитель представил версию World of Warcraft в честь 20-летия игры и модель Wukong Edition по заказу NVIDIA.

Вскоре MSI планирует выпустить третью модель в этой серии — GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim Stalker 2 Edition. Информация о ней появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии. Эта видеокарта посвящена игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой запланирован на 20 ноября. Игра выйдет на PC (Steam, GOG, EGS), Xbox Series X, S и будет доступна в Game Pass.

В отличие от версий World of Warcraft и Wukong, которые базируются на RTX 4070 Super, модель S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition будет использовать более мощную RTX 4070 Ti Super. Дизайн охлаждения новой модели будет соответствовать серии Gaming X Slim, но будет иметь уникальное цветовое оформление и специальную заднюю пластину. Вероятно, видеокарта будет комплектоваться игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, что логично, учитывая ее цену более $800.

MSI также готовит обновление для линейки RTX 4070 GDDR6. Компания разрабатывает новые варианты E1 для моделей Ventus 2X и 3X. Однако в названиях этих моделей не указана информация о памяти, что может свидетельствовать об изменениях в ее конфигурации. Кроме того, полный список новых моделей включает RTX 3050 6GB, которую выпустили в начале этого года.

Напомним, недавно на фестивале Gamescom 2024 разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый трейлер из игры, посвященной Шраму.

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Источник: videocardz

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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