S.T.A.L.K.E.R. 2: нелинейный сюжет на 40 часов, 4 варианта концовки и другие интересные факты от руководства GSC Game World

Ресурс Gamer Sky взял интервью у руководства студии GSC Game World: генерального директора Евгения Григорьевича, исполнительного продюсера Марии Григорьевич и маркетинг-продюсера Владислава Новикова. Во время этой беседы руководители студии поделились некоторыми подробностями по поводу предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Оказалось, что в демо-версии можно найти артефакт, если пойти искать другой маршрут. А в одной из пещер расположен детектор артефактов. Для демонстрации игрового процесса разработчики использовали систему сохранения в контрольных точках. В отличие от демо, финальная версия игры будет иметь классическую систему сохранения и загрузки в любом месте. Также релизная версия будет иметь специальные пособия, чтобы рассказать игрокам, как улучшить свои навыки выживания в опасном мире. Они отсутствуют в демо-версии.

У разных монстров в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl есть собственная система искусственного интеллекта. Благодаря этому каждый монстр имеет свою уникальную модель поведения. К примеру, дикая собака не нападет на персонажа в одиночку, но группа диких собак попытается охотиться на игрока.

Разработчики хотели, чтобы больше игроков познакомились со S.T.A.L.K.E.R. 2, и сделали игру проще в использовании. Однако в игре не будет отдельной системы, которая указывала бы игрокам делать то или иное. Ритм повествования соответствует ситуации, в которой находится игрок в то или иное время.

В демо-версии была представлена ограниченная система модификации оружия. Она позволяет добавить некоторые функции, изменять внешний вид и способ удержания оружия. Что не было показано в демо, то это то, что некоторые модификации огнестрельного оружия требуют поиска определенных NPC в игре. Они помогут с изменением типов боеприпасов и режимов стрельбы, мощностью оружия и скоростью перезарядки.

В трейлере показали мощное оружие, которое можно будет найти ближе к концу игры. Однако придется приложить немало усилий, чтобы получить его, а боеприпасы к нему очень дорогие.

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Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 – это нелинейная история с огромным содержанием. Поведение игрока будет определять конкретное направление, а сюжет очень расширяется. Игроки не смогут испытать все варианты истории за один раз, потому что будут доступны разные сюжетные направления. Основной сюжет длится примерно 40 часов и имеет 4 варианта окончания. Побочные задачи также будут иметь разные результаты в зависимости от выбора игрока, а некоторые побочные квесты будут определенным образом влиять на основной сюжет.

В игре предусмотрен стелс-режим. Он поможет с обезвреживанием некоторых врагов, у которых есть надежная броня. Игроки смогут выбрать оружие и снаряжение в соответствии с ситуацией. К примеру, стелс-геймплей позволяет подойти к врагу сзади и обезвредить его ножом; прямой выстрел в голову всегда убьет одним выстрелом; для групп врагов можно эффективно использовать гранату; игроки могут использовать предметы на поле боя, такие как бочки с топливом, взрывчатку и другие взрывчатые вещества. На локациях есть много препятствий, которые могут быть уничтожены, например коробки, стекло и т.д.

Использование движка Unreal Engine 5 позволило создать огромный открытый бесшовный мир. Глобальная система освещения позволяет создавать более реалистичные переходы дня и ночи и разных погодных условий.

Консольная версия игры для Xbox будет иметь два режима: производительность и качество. Цель разработчиков – достичь частоты 60 к/с в режиме производительности. Что касается разрешения, которому соответствует такая частота, пока идет оптимизация, поэтому окончательные параметры еще неизвестны. На ПК игра потребует видеокарту не ниже GTX 1060. Но окончательные системные требования объявят ближе к релизу.

Разработчики занимаются окончательной шлифовкой игры, а это требует времени.