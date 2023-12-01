«S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» получила новый трейлер «Бродяга» со странным персонажем в пиджаке

GSC Game World опубликовала новый короткий, но интересный трейлер «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», получивший собственное название «Бродяга» (на английском Strider, здесь место для шуток о Колоброде и переводах Толкина). Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 довольно мрачный, с нотками атмосферы хоррора.

«Нельзя убить Бога, как нельзя убрать небо над нашей головой… Но их бога выключили. Сотни были освобождены от зловещего удовольствия. Но насколько многие из них просили этого? Держите несколько элементов для вашего пазла, сталкеры!»

Трейлер показывает диалоги, эпизоды боя и применение оружия с оптическим прицелом. С точки зрения геймплея интересна сцена разборки оружия – возможно, авторы намекают на продвинутые возможности в игре.

Самый загадочный момент – обзор комнаты со стеной из мониторов, большими акустическими динамиками и креслом, явно предназначенным для ужасных экспериментов.

Почему-то трейлер озвучен только на английском, но доступна расшифровка:

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Бродяга: Помнишь, ты меня спрашивал о талисмане?

Бродяга: Просто пустая гильза.

Коршунов: Решил со мной в солдатиков поиграть?

Коршунов: Мы с Дмитрием обсуждаем картину, сложившуюся в последнее время в Зоне.

Коршунов: И этот пазл никак не сходится.

Коршунов: Поможешь?

Бродяга: Она не давала мне забыть, что такое быть марионеткой.

Фауст: Я сделал один ложный шаг, и весь мой мир погрузился в темноту.

Скиф: Мне жаль, Бродяга.

Бродяга: (смеется)

Бродяга: Это был день, когда отключились пси-установки.

Бродяга: Голос Монолита вдруг исчез.

Бродяга: Я проснулся словно после многолетней комы.

Бродяга: А у меня в прицеле падает тело незнакомого мне человека.

Долин: У нас был выбор.

Далин: Сидеть и ждать очередного Супервыброса…

Далин: …или рискнуть и получить контроль над аномальной энергией!

Бродяга: Вот только я не выбирал этот путь.

Бродяга: В отличие от тебя.

Персонаж в пиджаке, которого, судя по расшифровке, зовут Далин, кого очень напоминает.

Дата выхода «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» всё так же скрыта тьмой: в трейлере указан первый квартал 2024 года.