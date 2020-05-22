С третьей попытки. Таможня продала за 78 тыс. грн партию из 14 конфискованных iPhone

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Государственная таможенная служба Украины сообщила о состоявшемся на ProZorro открытом аукционе, в рамках которого партия конфискованных iPhone ушла с молотка за 78 тыс. грн. Вся сумма будет перечислена в государственный бюджет.

О том, что конфискованные таможенниками товары будут продавать через Prozorro мы писали еще в конце прошлого года, предвосхищая появление там iPhone, Xiaomi и прочей потребительской электроники по сниженным ценам. Месяц назад выставила ранее конфискованные смартфоны iPhone двумя лотами со стартовыми ценами 152,6 тыс. грн и 116 тыс. грн соответственно с крайним сроком подачи заявки 3 мая. В итоге ни по одному из лотов торги не состоялись, поскольку желающих в них поучаствовать не нашлось. Затем стартовую цену по первому лоту снизили с 152,6 тыс. грн до 114 тыс. грн, но желающих снова не оказалось. Когда аукцион объявили уже третий раз со стартовой ценой в 76 тыс. грн, на предложение откликнулись два участника, которые и разыграли между собой телефоны. Выиграл участник, который предложил более высокую цену в 78 тыс. грн за набор следующих моделей:

іPhone 5S на 16 ГБ — 2 шт.

іPhone 7 на 32 ГБ — 6 шт.

іPhone 8 Plus на 64 ГБ — 1 шт.

іPhone X на 64 ГБ — 5 шт.

Судьба второй партии с изначальной стартовой ценой 116 тыс. грн пока неизвестна.

Сейчас Слобожанская таможня готовится к подписанию договора и передачи имущества новому владельцу.

В ДМСУ также напомнили, какие товары реализовываются путем проведения торгов в форме аукциона:

если сроки хранения истекли, а владелец так и не забрал товар;

товар был обнаружен во время таможенного контроля в зонах таможенного контроля, личность владельца так и не была установлена;

товары, от которых отказались в пользу государства;

скоропортящиеся товары с ограниченным сроком хранения.

Источник: ProZorro и ГМСУ