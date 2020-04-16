Аукционы, которые мы ждали. Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorro

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Что же, это произошло — теперь на аукционах в системе электронных торгов «ProZorro.Продажи» можно будет купить конфискованные смартфоны iPhone. Буквально только что Государственная таможенная службы Украины на своей страничке в Facebook объявила о запуске соответствующих торгов, в рамках которых 25 новых iPhone различных моделей уйдут с молотка двумя отдельными лотами до 4 мая.

Как сообщается, за телефонами, пролежавшими на складе Слобожанской таможни почти год, владелец так и не пришел, и теперь ведомство вправе продать их в рамках открытых электронных торгов.

Как отмечалось выше, телефоны продают двумя лотами. Первый лот имеет стартовую цену в 152.6 тыс. грн и включает:

іPhone 5S на 16 ГБ — 2 шт.

іPhone 7 на 32 ГБ — 6 шт.

іPhone 8 Plus на 64 ГБ — 1 шт.

іPhone X на 64 ГБ — 5 шт.

Поучаствовать в торгах можно по следующей ссылке.

Второй лот со стартовой ценой 116 тыс. грн включает:

іPhone 7 на 32 ГБ — 3 шт.

іPhone 7 на 128 ГБ — 8 шт.

Торги по нем будут проходить здесь.

В ГМСУ подчеркивают, что все телефоны — полностью новые, а желающие приобрести их могут предварительно осмотреть товар. Ценовые предложения по обоим лотам будут принимать до 3 мая.

О том, что конфискованные таможенниками товары будут продавать через Prozorro мы писали еще в конце прошлого года, предвосхищая появление там iPhone, Xiaomi и прочей потребительской электроники по сниженным ценам. Теперь ждем на Prozorro новые партии конфискованной таможенникам техники Apple (1 и 2).

Источник: ГМСУ