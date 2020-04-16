Новости
Аукционы, которые мы ждали. Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorro

Аукционы, которые мы ждали. Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorro

Аукционы, которые мы ждали. Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorro


Что же, это произошло — теперь на аукционах в системе электронных торгов «ProZorro.Продажи» можно будет купить конфискованные смартфоны iPhone. Буквально только что Государственная таможенная службы Украины на своей страничке в Facebook объявила о запуске соответствующих торгов, в рамках которых 25 новых iPhone различных моделей уйдут с молотка двумя отдельными лотами до 4 мая.

Как сообщается, за телефонами, пролежавшими на складе Слобожанской таможни почти год, владелец так и не пришел, и теперь ведомство вправе продать их в рамках открытых электронных торгов.

Как отмечалось выше, телефоны продают двумя лотами. Первый лот имеет стартовую цену в 152.6 тыс. грн и включает:

  • іPhone 5S на 16 ГБ — 2 шт.
  • іPhone 7 на 32 ГБ — 6 шт.
  • іPhone 8 Plus на 64 ГБ — 1 шт.
  • іPhone X на 64 ГБ — 5 шт.

Поучаствовать в торгах можно по следующей ссылке.

Второй лот со стартовой ценой 116 тыс. грн включает:

  • іPhone 7 на 32 ГБ — 3 шт.
  • іPhone 7 на 128 ГБ — 8 шт.

Торги по нем будут проходить здесь.

В ГМСУ подчеркивают, что все телефоны — полностью новые, а желающие приобрести их могут предварительно осмотреть товар. Ценовые предложения по обоим лотам будут принимать до 3 мая.

О том, что конфискованные таможенниками товары будут продавать через Prozorro мы писали еще в конце прошлого года, предвосхищая появление там iPhone, Xiaomi и прочей потребительской электроники по сниженным ценам. Теперь ждем на Prozorro новые партии конфискованной таможенникам техники Apple (1 и 2).

Источник: ГМСУ

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить