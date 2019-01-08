Samsung анонсировала игровой ноутбук Notebook Odyssey с 6-ядерным CPU Intel Core i7 и GPU NVIDIA GeForce RTX 2080

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На выставке CES 2019 компания Samsung продемонстрировала игровой ноутбук Notebook Odyssey, который является самым производительным игровым решением в модельном ряду компании.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Устройство содержит 6-ядерный процессор Intel Core i7 (точная модель пока не называется, вероятно, это чип Core i7-8850H). Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, системный твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 256 ГБ и жёсткий диск для хранения контента ёмкостью 1 ТБ. За обработку графики отвечает новейшая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080. Из проводных интерфейсов доступны три порта USB-A, один порт USB-C и видео выход HDMI.

Игровой ноутбук Samsung Notebook Odyssey поступит в продажу в начале 2019 года, но его ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: The Verge