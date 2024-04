Samsung бесплатно заменит дисплеи на смартфонах Galaxy, которые столкнулись с проблемой зеленой линии

В последнее время участились сообщения о появлении зеленой линии на дисплеях смартфонов Samsung. Чаще всего она проявляется на устройствах нескольколетней давности, например, серии Galaxy S21, причем модели Galaxy S21 Ultra и S21 FE упоминаются чаще всего. Во многих случаях зеленая линия на экране появляется после обновления программного обеспечения.

Похоже, Samsung обратила внимание на эту проблему, по крайней мере в одной стране. В Индии Samsung теперь предлагает одноразовую бесплатную замену дисплея для смартфонов серий Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 и Galaxy S22, на которые повлияла проблема с зеленой линией. Политика Samsung по замене распространяется только на эти устройства, если они были приобретены в течение последних трех лет.

Samsung India offers a ONE-TIME FREE SCREEN REPLACEMENT for select models(within 3 years of purchase) experiencing GREEN LINE issue, even if your warranty's expired!

Applicable Models:

•S20 Series

•Note20/Ultra

•S21 Series(Excluded FE)

•S22 Ultra(SM-S908E)

pic.twitter.com/t1Au0zthlE

— Tarun Vats (@tarunvats33) April 21, 2024