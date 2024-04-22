Samsung бесплатно заменит дисплеи на смартфонах Galaxy, которые столкнулись с проблемой зеленой линии

В последнее время участились сообщения о появлении зеленой линии на дисплеях смартфонов Samsung. Чаще всего она проявляется на устройствах нескольколетней давности, например, серии Galaxy S21, причем модели Galaxy S21 Ultra и S21 FE упоминаются чаще всего. Во многих случаях зеленая линия на экране появляется после обновления программного обеспечения.

Похоже, Samsung обратила внимание на эту проблему, по крайней мере в одной стране. В Индии Samsung теперь предлагает одноразовую бесплатную замену дисплея для смартфонов серий Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 и Galaxy S22, на которые повлияла проблема с зеленой линией. Политика Samsung по замене распространяется только на эти устройства, если они были приобретены в течение последних трех лет.

Samsung India offers a ONE-TIME FREE SCREEN REPLACEMENT for select models(within 3 years of purchase) experiencing GREEN LINE issue, even if your warranty's expired! Applicable Models:

•S20 Series

•Note20/Ultra

•S21 Series(Excluded FE)

•S22 Ultra(SM-S908E) Repost to help pic.twitter.com/t1Au0zthlE — Tarun Vats (@tarunvats33) April 21, 2024

Указанные телефоны не обязательно должны быть на гарантии, чтобы получить бесплатную замену экрана. Однако существует конечный срок действия этого предложения. Пользователи, которые столкнулись с проблемой зеленой линии на своих телефонах Galaxy имеют время до 30 апреля 2024 года, чтобы записаться на обращение в сервисный центр Samsung и воспользоваться предложением. Компания также предложит бесплатную замену батареи вместе с новым дисплеем.

Пока точно неизвестно, ограничивается ли это предложение только Индией, или также будет распространено на другие рынки.

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Источник: androidauthority

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