Samsung представила 8-дюймовый защищенный планшет Galaxy Tab Active3 с «горячей» заменой аккумулятора

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Компания Samsung Electronics сегодня представила новый планшет в защищенном исполнении — Galaxy Tab Active3. Новинка выполнена в соответствии со стандартами IP68 и MIL-STD 810G, то есть способен выдерживать падения с высоты в 1,5 м, а также погружения под воду на глубину до полутора метров в течение получаса.

Новинка является обновлением модели Galaxy Tab Active2 2017 года. Новенький Galaxy Tab Active3 сохранил дизайн предшественника — с огромными рамками и тремя физическими кнопками управления Android. Не изменилась и диагональ экрана — 8 дюймов. Однако новая модель получила ЖК-панель более высокого разрешения 1920х1200 пикселей с соотношением сторон 16:10, как у 10-дюймого Samsung Galaxy Tab Active Pro. Управлять фирменным интерфейсом, установленным поверх Android 11, можно как пальцами в перчатках, так и при помощи стилуса S Pen, для которого предусмотрен специальный слот в корпусе. Остальные характеристики Galaxy Tab Active3 тоже улучшились по сравнению с моделью трехлетней давности.

Аппаратной основой Galaxy Tab Active3 служит не самая свежая флагманская SoC Exynos 9810, использующая в смартфонах серий Galaxy S9 и Note9. Оперативной памяти у аппарата 4 ГБ, флэш-памяти — 64/128 ГБ соответственно. Для расширения последней предусмотрен слот microSD.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а разрешение фронтальной — 5 Мп.

Также устройство выделяется возможностью «горячей» замены аккумулятора. Емкость съемного элемента — 5050 мА·ч. Кроме того, его можно заряжать в док-станциях с помощью контактов Pogo (или с помощью обычного USB, если таковой имеется). Также планшет поддерживает режим «Без батареи», который можно включить в настройках. В этом режиме устройство можно запитать напрямую от блока питания и использовать в качестве интерактивного терминала. Также упоминается возможность использования надстроек сторонних производителей для сканирования штрих-кодов или добавления функциональности mPOS.

Еще одна важная особенность Galaxy Tab Active3 — поддержка фирменного настольного режима DeX. Достаточно будет подключить планшет к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего можно получить интерфейс, схожий с настольными ОС.

Из остального можно отметить встроенный в кнопку Home сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, разъем USB 3.1 Type-C и 3,5 мм для подключения наушников.

Galaxy Tab Active3 предлагается в двух вариантах: с Wi-Fi, а также с модемом LTE. Габариты Galaxy Tab Active3 — 126,8х213,8х9,9 мм, а масса — 426 (Wi-Fi)/429 (LTE) г.

Galaxy Tab Active3 станет доступен в ряде стран Европы и Азии уже сегодня с дальнейшим расширением географии продаж. Но цены не уточняются. Производитель адресует новинку бизнесу, подкрепляя предложение гарантией трех крупных обновлений ОС.

Источник: Samsung