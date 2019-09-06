Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro с 10-дюймовым экраном и поддержкой режима DeX

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Защищенные планшеты — сугубо нишевый продукт. Но в определенных кругах эти устройства пользуются достаточно большим спросом. После двухлетнего перерыва Samsung решила обновить предложение и привезла на берлинскую выставку IFA 2019 новый защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro.

Он получил довольно архаичный дизайн. Новый Galaxy Tab Active Pro сильно похож на модель Galaxy Tab Active 2, выпущенную в 2017 году, унаследовав, широкие рамки дисплея и аппаратные кнопки управления Android. В то же время новинка получила более крупный дисплей и улучшенные технические характеристики.

Samsung Galaxy Tab Active Pro получил сенсорный экран диагональю 10 дюймов разрешением 1920х1200 пикселей с соотношением сторон 16:10. Экран характеризуется максимальной яркостью 550 кд/м2. Управлять фирменным интерфейсом, установленным поверх Android 9 Pie, можно как пальцами в перчатках, так и при помощи стилуса S Pen, для которого предусмотрен специальный слот в корпусе.

Степень защиты корпуса от попадания пыли и влаги — IP68, также устройство имеет сертификат американского военного стандарта MIL-STD-810.

Samsung не указывает платформу, но результаты тестов Geekbench говорят, что это Snapdragon 710. Объем оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной флэш-памяти — 64 ГБ. Также в наличии слот для карт памяти microSD, модем LTE и Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC, порт USB Type-C. Сканер отпечатков встроен в центральную клавишу.

Разрешение основной камеры Galaxy Tab Active Pro — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп.

Емкость аккумулятора, который, кстати, здесь съемный, составляет 7600 мА·ч.

Да, еще одна важная особенность Galaxy Tab Active Pro — поддержка фирменного настольного режима DeX. Достаточно будет подключить планшет к монитору посредством кабеля HDMI-USB-C, после чего можно получить интерфейс, схожий с настольными ОС.

Samsung Galaxy Tab Active Pro поступит в продажу в Германии 1 октября по цене €600 за версию Wi-Fi и €670 — за вариант с LTE. Производитель адресует новинку бизнесу, подкрепляя предложение гарантией четырехлетних обновлений.

Источник: Samsung