Samsung прекратит производство телевизионных LCD-панелей на полгода раньше — в июне 2022 года.

С июня ЖК-панели больше не будут выпускаться на заводах Samsung из-за быстрого падения цен, сообщает The Korea Times. Эта новость не стала неожиданностью, поскольку компания понимала, что на рынке существует жесткая конкуренция со стороны китайских и тайваньских компаний, которые занимаются только производством этой технологии. Но ожидалось, что остановка производства произойдет к концу года.

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Первоначально была предпринята попытка закрыть секцию ЖК-дисплеев к концу 2020 года, но план был отложен по просьбе материнской компании, Samsung Electronics, из-за внезапного скачка цен на ЖК-дисплеи на фоне пандемии COVID-19.

По данным исследовательской компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), средний индекс цен на ЖК-панели, который измеряется в эталонных 100 баллах с января 2014 года, упадет до 36,6 в сентябре 2022-го. Это меньше и так рекордно низких 41,5 баллов в апреле этого года.

Сейчас компания производит все виды экранов, как для смартфонов, ноутбуков, автомобилей или телевизоров, среди прочего, и не только для своей продукции, но большинство этих панелей используются другими компаниями. Они также делают панели для торговых центров, рекламные экраны, панели для табло спортивных стадионов и больничные экраны.

Панели, в которых Samsung больше всего представлена, — это технологии AMOLED, OLED и QLED, где они являются пионерами и эксперты всегда выбирали продукцию компании в качестве эталона.

Скорей всего после остановки производства ЖК-панелей компания переведет команду на работу в отдел экранов с квантовыми точками, также известный как QLED.