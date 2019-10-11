Samsung Display смещает фокус на Quantum Dot панели и инвестирует в технологию $11 млрд





Компания Samsung Display дала понять, что к 2025 году инвестирует 13,1 трлн вон (около $11 млрд) в производство и дальнейшее развитие панелей на базе технологи квантовых точек. Это делается для того, чтобы опередить китайских конкурентов, которые уже догнали более ранние технологии отображения графической информации.

Панели QLED или Quantum Dot OLED – это последняя разработка Samsung, которая используется в новейших 8K-телевизорах компании. Помимо Samsung, TCL также использует технологию QLED в своём последнем 8K-телевизоре, и вряд ли она была предоставлена ​​компанией Samsung.

Samsung объявила, что будет использовать инвестиции, чтобы трансформировать производство широкоформатных панелей с более дешевых жидкокристаллических дисплеев на более продвинутую технологию Quantum Dot, основанную на технологии органических светодиодов или OLED. Компания также сообщила, что с 2021 года новые линии Quantum Dot поколения 8,5 будут выпускать 30 тыс. панелей в месяц. Они будут использоваться для изготовления сверхбольших Quantum Dot дисплеев размером 65 дюймов и более. Чтобы ускорить этот проект, компания будет постепенно преобразовывать свои жидкокристаллические линии 8-го поколения в линии Quantum Dot.

Такое решение Samsung вызвано тем, что в последние годы цены на ЖК-дисплеи упали благодаря китайским производителям, поддерживаемым щедрыми государственными субсидиями и агрессивно расширяющими производственные мощности. На цены также повлиял слабый спрос на крупные телевизоры на фоне глобального экономического спада в сочетании с торговой войной между США и Китаем.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявило, что Samsung инвестирует 10 трлн вон в производственные объекты для выпуска панелей на базе технологии квантовых точек, а оставшиеся 3,1 трлн вон будут направлены на разработку этой технологии.

Источник: gizmochina