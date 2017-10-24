Samsung тоже работает над нейронным процессором, который может дебютировать в смартфоне Galaxy S9

На данный момент одним из самых свежих трендов на рынке смартфонов являются специализированные процессоры для более эффективной выполнения тех или иных задач, в основном связанных с ИИ. Недавно представленный смартфон Huawei Mate 10, как известно, получил SoC Kirin 970 со встроенным нейронным процессором NPU (Neural Processing Unit) для приложении ИИ, такой же процессор есть в новой SoC Apple A11 Bionic, а смартфоны Google Pixel 2 выделяются процессором изображений Pixel Visual Core. Как сообщают источники, Samsung тоже работает над нейронным процессором, который дебютирует в новой SoC семейства Exynos.

Как отмечает Korea Herald, в 2016 году южнокорейская компания инвестировала $30 млн в британский стартап Graphcore, занимающийся разработками в области ИИ. Также Samsung вложила немалые деньги в китайского разработчика ПО на основе технологий глубокого обучения DeePhi Tech. Якобы именно наработки последнего лягут в основу нейронного процессора Samsung, который будет предназначен для приложений ИИ – распознавание речи, образов и прочие задачи, для которых применяют нейронные сети.

Отметим, что DeePhi Tech была основана только в 2016 году, но среди ее клиентов уже числятся такие именитые технологические компании, как Services, MediaTek и Xilinx. Главная разработка DeePhi Tech – набор инструментов Deep Neural Network Development для ускорения работы приложений глубокого обучения.

Логично предположить, что разрабатываемый нейронный чип может войти в состав следующей флагманской SoC Exynos 9810, предназначенной для смартфонов Galaxy S9.

Напомним, что это уже не первые сведения касательно следующего поколения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S. Ранее сообщалось, что Samsung зарезервировала почти все SoC Snapdragon 845 стартовой партии для смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые выйдут на месяц раньше привычных сроков. Еще проскакивала информация в Galaxy S9 может дебютировать камера, способная снимать видео с частотой 1000 к/с.

Источник: gizmochina