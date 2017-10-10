Samsung зарезервировала почти все SoC Snapdragon 845 стартовой партии для смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, а Galaxy Note9 должен получить дактилоскопический датчик под поверхностью экрана

В июле в базе данных тестового пакета Geekbench впервые был замечен смартфон Samsung Galaxy S9, а в августе пришло сообщение, что основная часть стартовой партии SoC Snapdragon 845 зарезервирована за Samsung и смартфонами следующего поколения Galaxy S9 и Galaxy S9+. И вот сейчас появилось новое подтверждение этих сведений.

Вероятнее всего, в следующем году нас ждет повторение ситуации, которая наблюдалась весной этого года с SoC Snapdragon 835. Напомним, LG была вынуждена использовать Snapdragon 821 в своем нынешнем флагмане LG G6, тогда как другие ведущие производители попросту отложили выход своих флагманов на более поздний срок, чтобы иметь возможность использовать SoC Snapdragon 835. Подобным хитрым ходом компания Samsung обеспечивала себе преимущество по времени над другими производителями.

Одновременно говорится, что Galaxy S9 и Galaxy S9+ выйдут на месяц раньше привычных сроков. То есть, к середине марта смартфоны уже появятся в магазинах по всему миру. С учетом этого разумно сделать предположение, что Galaxy S9 и Galaxy S9+ анонсируют в рамках выставки MWC в конце февраля. Само собой, пока все это только слухи и хотя они согласуются с предыдущими данными воспринимать их стоит с изрядной долей скептицизма.

Что касается платформы Snapdragon 845, анонс которой ждет нас впереди, предполагается, для ее выпуска будет использоваться техпроцесс 10 нм LPE (Low Power Early). Чип должен получить высокопроизводительный кластер процессорных ядер Cortex-A75, графику Adreno 630 и сотовый модем X20 LTE.

Между тем, известный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в своем свежем заявлении отметил, что смартфон Samsung Galaxy Note9 с большой вероятностью получит ультразвуковой датчик под поверхностью экрана, который приписывали еще нынешней модели Note8 и конкурирующему Apple iPhone X.

Предыдущие слухи указывали, что оптический сканер отпечатков пальцев засвечивал дисплей смартфонов Samsung и именно это помешало внедрить технологию в нынешних флагманах. Но в следующем поколении устройств, как пишет аналитик, проблема будет решена – с помощью технологии, позволяющей экрану AMOLED выступать в роли источника света для датчика. Это также должно улучшить автономность устройства.

По словам Куо, BeyondEyes и Samsung LSI уже отправили образцы сенсоров Samsung Electronics, и один из них, вероятно, в конечном итоге выиграет контракт. Сейчас обычные дактилоскопические датчики для смартфонов Galaxy поставляет компания Egis.

Источник: gizmochina и businessinsider