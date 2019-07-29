Samsung запатентовала уникальный дизайн смартфона-веера с тремя дисплеями, расположенными стопкой друг над другом

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Производители смартфонов не оставляют попыток внедрять инновационные решения в дизайне. Мы уже видели дисплеи с вырезом, выдвижные модули камер и даже складные смартфоны. Но в Samsung разработали и запатентовали ещё более необычное решение.

Так, Samsung заполнила патентную заявку, в которой описан смартфон с тремя дисплеями. При этом они размещаются не на разных панелях или гранях устройства, а расположены стопкой друг над другом. Фактически смартфон напоминает веер. Мобильное устройство состоит из трёх одинаковых частей, соединённых друг с другом при помощи металлического стержня в нижней части. Каждый из компонентов оснащён собственным дисплеем. Судя по изображению, пользователь сможет вращать модули смартфона влево или вправо вдоль стержня, тем самым открывая дисплеи, расположенные в нижних компонентах.

Судя по рендерам, такой смартфон является достаточно тонким. Он не содержит каких-либо кнопок или камер. На лицевой панели можно видеть лишь отверстие разговорного динамика. Задняя панель выглядит полностью гладкой.

Данная патентная заявка была подана компанией Samsung в августе прошлого года, а регистрация произошла в марте этого года. Пока нет сведений, планирует ли Samsung выпускать устройство в таком дизайне.

Источник: gizmochina