Линейка Samsung Galaxy S27 получит новую модель Pro, и это Ultra без S Pen, — инсайдеры

Samsung придерживался одинаковой трехзначной линейки Galaxy S начиная с 2020 года: стандартная, Plus и Ultra. Galaxy S27 собирается изменить это. Четыре модели Galaxy S27 уже в пути, и одна из них займет идеальное место между Plus и Ultra.





По данным отраслевых источников, о которых первым сообщил утечка от Ice Universe в X, подразделение Samsung Mobile eXperience решил добавить новую модель «Pro» к серии Galaxy S27, расширив флагманскую линейку до четырех моделей: Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra.

Что такое Galaxy S27 Pro?

Думайте о нем как о Samsung Galaxy Ultra без S Pen. Это не замена для Plus, а новый премиальный вариант, который занимает место между Plus и Ultra. Идеальный телефон для того, кто нуждается в функциях Ultra, но никогда не пользовался S Pen. Это также может привести к снижению цены, что сделает устройство еще более привлекательным.

Отраслевой инсайдер подтвердил, что конкретные детали, такие как размер дисплея, еще уточняются, но общее направление понятно. Функции, которые ранее были эксклюзивными для Ultra, включая экран конфиденциальности, вызвавший оживленную реакцию на Galaxy S26 Ultra, ожидается, будут расширены на модели Pro и Ultra следующего поколения.

Это ответ Samsung на Apple?

Apple сейчас формирует свою линейку из четырех моделей: стандартная, Air, Pro и Pro Max. Согласно публикации Ice Universe, некоторые аналитики считают, что Samsung может пытаться повторить эту стратегию. Однако, учитывая слабые продажи S25 Edge, компания решила сделать ставку на модель Pro, а не на тонкую версию.





Несколько слов о S Pen

Если вы надеетесь, что Samsung изменит курс на удаление Bluetooth из S Pen — не стоит тешить себя иллюзиями. Samsung убрала функцию Bluetooth из S Pen в Galaxy S25 Ultra, ссылаясь на низкий уровень использования, и S26 Ultra продолжил эту тенденцию. Включение S27 Pro дает Samsung определенную свободу для возвращения этих функций, но не стоит ждать этого.

Samsung подтвердила рецензенту Майклу Фишеру, что менее 1% покупателей использовали функции Bluetooth — именно поэтому аппаратное обеспечение было убрано. Вряд ли компания в ближайшее время вернется к этому вопросу.

Что еще известно?

Согласно сообщению корейского издания ETNews, Samsung уже официально сформировал план по выпуску серии Galaxy S27 в четырех моделях вместо привычных трех. Это будет уже второй раз, когда Samsung экспериментирует с четырехмодельной флагманской линейкой. Серия Galaxy S25 уже включала Galaxy S25 Edge, ориентированный на сверхтонкий корпус. Однако Galaxy S27 Pro, в отличие от него, должен сосредоточиться на предоставлении функций уровня Ultra в более компактном форм-факторе.

Ранее Samsung также рассматривала вариант переименования базового Galaxy S26 на S26 Pro, но этого так и не произошло — та модель имела сохранить те же размеры и характеристики, что и стандартная версия. На этот раз Galaxy S27 Pro позиционируется как полностью новая модель, а не просто переименованный вариант существующей.

По данным издания 9to5Google, Galaxy S27 Pro может получить 200-мегапиксельную основную камеру — такую же, как и в S27 Ultra. Сейчас это лишь предположение аналитиков, поскольку официальных подтверждений по камерному модулю Pro-версии не поступало. В то же время стандартные модели S27 и S27+, по прогнозам, сохранят предыдущую конфигурацию: 50 МП основная камера, 12 МП широкоугольная и 10 МП телефото с 3-кратным оптическим зумом.

Источник: DigitalTrends