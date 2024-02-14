Сборка Windows 11 24H2 ограничит возможность установки на старых ПК (крайний срок выпуска процессора — 2007 год)

Обновление Windows 11 24H2, которое Microsoft начала тестировать в начале этого месяца, должно изменить подход к требованиям к установке. Но на самом деле это касается очень старых ПК и энтузиастов ретро-железа.

Согласно сообщениям пользователя Bob Pony на X, последние сборки Windows 11 отказываются загружаться на старых процессорах, которые не поддерживают пока непонятную инструкцию под названием POPCNT. По словам программиста Вайбхава Сагара, эта инструкция — это сокращение от population count (подсчет населения), и используется для «подсчета количества битов в машинном слове», передает ArsTechnica.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction "POPCNT" IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers. Without POPCNT, it doesn't boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k — Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024

Непонятно, почему POPCNT стала основной инструкцией для целого ряда компонентов Windows, но похоже, что ядро Windows, системные USB- и сетевые драйверы и другие основные системные файлы теперь требуют этой инструкции, начиная с Windows 11 24H2.

В современных x86-процессорах POPCNT реализован как часть набора инструкций SSE4. Для чипов Intel она была добавлена как часть SSE4.2 в оригинальной архитектуре Core первого поколения под кодовым названием Nehalem. В процессорах AMD это часть SSE4a, впервые использованная в процессорах Phenom, Athlon и Sempron на основе архитектуры K10. Эти архитектуры датируются 2008 и 2007 годами соответственно.

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Это фактически запрещает системам Intel Core 2 Duo середины 2000-х годов и ранним ПК на базе Athlon 64 вообще загружать Windows 11. Изменение в основном коснется энтузиастов ретро-компьютеров, которые снимают видео на YouTube в жанре «мы установили Windows 11 на картофелину, давайте посмотрим, как она работает», а не пользователей реальных систем.

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