Сборка Windows 11 24H2 ограничит возможность установки на старых ПК (крайний срок выпуска процессора — 2007 год)

Обновление Windows 11 24H2, которое Microsoft начала тестировать в начале этого месяца, должно изменить подход к требованиям к установке. Но на самом деле это касается очень старых ПК и энтузиастов ретро-железа.

Согласно сообщениям пользователя Bob Pony на X, последние сборки Windows 11 отказываются загружаться на старых процессорах, которые не поддерживают пока непонятную инструкцию под названием POPCNT. По словам программиста Вайбхава Сагара, эта инструкция — это сокращение от population count (подсчет населения), и используется для «подсчета количества битов в машинном слове», передает ArsTechnica.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction "POPCNT" IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers.

Without POPCNT, it doesn't boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k

— Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024