«Сделаем Карпаты снова чистыми»: разработчики львовского офиса GlobalLogic представили экологическое приложение EcoHike

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Разработчики львовского офиса GlobalLogic на днях представили свою новую разработку под названием EcoHike. Это мобильное приложение для очищения и сохранения карпатских гор.

Как рассказывают авторы, идея создания приложения возникла после совместного подъема на гору Хомяк.

«Путешествуя по склонам, коллеги увидели много оставленного туристами мусора. Убрать его можно было с помощью, например, облачных и мобильных технологий, благодаря общим усилиям многих небезразличных людей. Так возникла идея платформы, которая поможет масштабировать процесс уборки, сделать его удобным и более организованным.” — комментирует Юрий Голованов, консультант GlobalLogic, лидер проекта EcoHike.

Разработка и тестирование продукта заняли около года и вот сейчас авторы представили проект официально.

EcoHike предусматривает два варианта действий для тех, кто заботится об экологии. Если туристы нашли место скопления мусора, но не могут убрать самостоятельно, они отмечают его на карте, добавляют описание проблемы и ее фото. Другие пользователи могут проложить маршрут своего отдыха так, чтобы убрать отмеченную местность и изменить статус заявки в ПО.

Авторы проекта надеются, что их платформа поспособствовать улучшению экологической ситуации в Карпатах и Украине в целом.

Приложение уже доступно только в украинском App Store и Google Play.