Seat показал первое изображение компактного электрокроссовера на платформе MEB-Lite, который выйдет на рынок в 2025 году по цене порядка 20,000 евро





Испанский автомобильный бренд Seat официально продемонстрировал первое изображение компактного недорогого электрокроссовера, который компания надеется вывести на рынок уже в 2025 году. По данным экспертов, входящему в состав концерна Volkswagen AG бренду поручили возглавить разработку модифицированной платформы для электромобилей MEB-Lite, которую затем будут использовать все остальные участники VAG, включая Volkswagen, Audi и Skoda.

Пока безымянная новинка будет выполнена в габаритах, сравнимых с размерами существующих моделей Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Целевой ценовой диапазон в компании озвучивают в формулировке «20-25 тыс. евро», однако от этого числа также стоит отнять госсубсидию, которая действует во многих странах мира. Сборку скорее всего будут осуществлять на заводе Seat в Марторель вблизи Барселоны (Испания). В первые годы серийной сборки производитель рассчитывает выйти на объемы производства порядка 500,000 электромобилей в год.

О технических характеристиках будущего кроссовера точных данных пока нет, за исключением того, что максимальная емкость батареи для платформы VW MEB-Lite составит 45 кВтч (для сравнения — компактный сити-кар Skoda Citigo-e iV с батареей на 36,8 кВтч имеет запас хода 265 км по циклу WLTP). Примерно в том же сегменте будут присутствовать бюджетные модели Volkswagen ID.1 и ID.2.

Также Seat в очередной раз подтвердил, что футуристичный электрокроссовер Cupra Tavascan на платформе VW MEB с мощностью 225 кВт, батареей 77 кВтч и запасом хода 450 км (WLTP) выйдет на рынок приблизительно в то же время, то есть до середины текущего десятилетия.

Напомним, что испанский бренд уже продает компактный серийный электромобиль Seat Mii Electric с мощностью 61 кВт, батареей 36,8 кВтч и запасом хода 260 км (WLTP). А во второй половине текущего года в Германии должна стартовать сборка серийного электромобиля Cupra Born.

Источник: Seat