SEAT представил электроскутер SEAT MO eScooter 125 и электросамокат SEAT MO eKickScooter 65 с запасом хода 125 км и 65 км соответственно





Автопроизводитель SEAT решил последовать примеру своих коллег из Audi и BMW и представил семейство фирменных электросамокатов и электроскутеров SEAT MO eScooter/eKickScooter, которые решают проблему последней мили и передвижений в городе. Не секрет, что зачастую в крупных городах быстрее и проще добраться до точки назначения на двухколесном транспорте, чем стоять в пробке на четырехколесном. Ну, а электросамокат в багажнике может позволить оставить автомобиль на перехватывающей стоянке или же быстрее добраться до стоянки, если он расположена не рядом с домом.

Модель SEAT MO eScooter 125 представляет собой классический электроскутер (электромопед). Электродвигатель с мощностью 9 кВт и крутящим моментом 240 Нм интегрирован в заднее колесо, его динамические характеристики соответствуют традиционному 125-кубовому мотоциклу. В результате модель способна разгоняться до 95 км/ч, но что более важно в городских условиях — разгон от 0 до 50 км/ч занимает всего 3,9 секунды.

Владелец может выбрать один из трех режимов движения (City, Sport, Eco), а также задействовать заднюю передачу, что полезно в условиях маневров на узких улочках. Объема багажника достаточно для размещения двух мотошлемов, владелец может выбрать один из трех вариантов расцветки скутера: Daring Red, Dark Aluminium или Oxygen White. Информация о движении и запасе хода выводится на цифровую приборную панель, рядом доступна пара USB-портов, отслеживать статус и местоположения скутера можно с помощью фирменного мобильного приложения.

Литий-ионный аккумулятор емкостью всего 5,6 кВтч обеспечивает запас хода до 125 км — по данным разработчиков, для среднестатистического жителя города этого достаточно для того, чтобы подзаряжать скутер всего раз в неделю. Интересно, что батарею можно заряжать непосредственно в электроскутере или же извлечь ее и зарядить дома отдельно — данная схема позволяет использовать модель для практически постоянной эксплуатации несколькими пользователями — перед поездкой достаточно заменить разряженную батарею на заряженную.

Кстати, специально для сервисов проката и шэринга SEAT подготовила особую версию SEAT MO eScooter 125 с ящиком для хранения за сидением, креплением для смартфона и другими деталями. Такая версия будет доступна только в специальном оформлении на основе расцветки Dark Aluminium.

В свою очередь SEAT MO eKickScooter 65 — это привычный жителям крупных городов электросамокат, оснащенный электродвигателем номинальной мощностью 350 Вт. Этого хватает, чтобы разгоняться до 20 км/ч (скорость ограничена для соответствия требованиям законодательства) и подниматься на 20-градусные склоны. Полного заряда батареи емкостью 551 Втч хватает на запас хода 65 км, процесс заряда длится 6 часов. Модель получила три режима движения (Eco, Drive, Sport), бескамерные пневматические шины и электронный тормоз на заднем колесе.

В дополнение к данной модели производитель предложит версию SEAT MO eKickScooter 25 с менее мощным двигателем (300 Вт) и менее емкой батареей (187 Втч), которая разгоняется до 25 км/ч и может проехать от полного заряда 25 км (процесс заряда занимает 3,5 часа). Ранее эта модель была ихвестна под именем SEAT EXS KickScooter.

Источник: SEAT