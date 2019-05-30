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Компания BMW анонсировала электросамокат. Эксперты, однако, говорят, что лучше бы она этого не делала

Компания BMW анонсировала электросамокат. Эксперты, однако, говорят, что лучше бы она этого не делала

Компания BMW анонсировала электросамокат. Эксперты, однако, говорят, что лучше бы она этого не делала


Немецкий автогигант BMW представил электрический самокат E-Scooter, разработанный в сотрудничестве с компанией Micro. Компактное транспортное средство массой 9 кг, предназначенное для городских поездок, поступит в продажу уже в сентябре 2019 года.

Подобно некоторым другим автопроизводителям, немецкая компания явно намерена заработать на быстрорастущем рынке электросамокатов. Однако обозреватели Electrek заранее объявили первую попытку неудачной. И вот почему.

Максимальная скорость BMW E-Scooter — всего 20 км/ч, а заряда хватает на 12 км. Мощность двигателя составляет 150 Вт, а потому самокат будет испытывать трудности с подъемом на возвышенности. Это довольно слабые технические характеристики — которые совершенно не сочетаются с высокой ценой: BMW оценивает свой E-Scooter в $890, в то время как аналогичные электросамокаты от других производителей стоят около $300.

Из удачных сторон электросамоката BMW можно отметить быструю скорость зарядки батареи — всего два часа, а также качественную переднюю подвеску, двойную тормозную систему и переднюю и заднюю фары. Однако схожие характеристики есть и у других, намного более дешевых моделей. Чтобы всерьез конкурировать с ними, BMW нужно создать нечто принципиально новое, указывает Electrek.

Источник: hightech.plus

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