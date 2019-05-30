Компания BMW анонсировала электросамокат. Эксперты, однако, говорят, что лучше бы она этого не делала

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Немецкий автогигант BMW представил электрический самокат E-Scooter, разработанный в сотрудничестве с компанией Micro. Компактное транспортное средство массой 9 кг, предназначенное для городских поездок, поступит в продажу уже в сентябре 2019 года.

Подобно некоторым другим автопроизводителям, немецкая компания явно намерена заработать на быстрорастущем рынке электросамокатов. Однако обозреватели Electrek заранее объявили первую попытку неудачной. И вот почему.

Максимальная скорость BMW E-Scooter — всего 20 км/ч, а заряда хватает на 12 км. Мощность двигателя составляет 150 Вт, а потому самокат будет испытывать трудности с подъемом на возвышенности. Это довольно слабые технические характеристики — которые совершенно не сочетаются с высокой ценой: BMW оценивает свой E-Scooter в $890, в то время как аналогичные электросамокаты от других производителей стоят около $300.

Из удачных сторон электросамоката BMW можно отметить быструю скорость зарядки батареи — всего два часа, а также качественную переднюю подвеску, двойную тормозную систему и переднюю и заднюю фары. Однако схожие характеристики есть и у других, намного более дешевых моделей. Чтобы всерьез конкурировать с ними, BMW нужно создать нечто принципиально новое, указывает Electrek.

Источник: hightech.plus