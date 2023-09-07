Новости Игры 07.09.2023 в 08:30

Секс в Starfield добавляет +15% XP на 24 часа, но увидеть сам процесс не дает рейтинг игры

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Из-за рейтинговых ограничений у Starfield нет откровенных сцен, но секс оказался очень важным. Логику создателей игры сложно понять, но после акта близости персонаж получает достаточно большой прирост опыта – +15% XP на 24 часа.

Да, в этой игре регулярный секс чрезвычайно полезен – он ведет к ускорению развития. На это обратил внимание пользователь Reddit VAASisJASON, опубликовавший снимок экрана со статусным эффектом, полученным в игре.

Starfield

Бонус появился после того, как персонаж завел отношения с Андреа из группы поиска артефактов Constellation. Статус «Эмоциональная безопасность» увеличивает поступление XP. Кстати, аналогичный эффект есть и у Fallout 4: «Объятия любимого» увеличивают опыт на те же 15%, но на 8 часов.

Переспать со спутником в Starfield можно только если начать встречаться с ним, иметь отношения можно только с одним спутником одновременно.

Австралийский классификационный совет снизил рейтинг Starfield в марте – это значит, что в игре вообще нет секса. Starfield не показывает сам акт, демонстрируя кратковременный черный экран. Однако потом возлюбленный может поделиться впечатлениями от него. Но, так или иначе, +15% XP на сутки – это очень круто.

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Секс в Starfield добавляет +15% XP на 24 часа, но увидеть сам процесс не дает рейтинг игры
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Ydri

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Источник: Kotaku

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