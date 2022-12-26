Сенат США принял законопроект о ликвидации космического мусора на орбите

21 декабря Сенат США единогласно принял Закон об орбитальной устойчивости, далее документ еще должен утвердить Конгресс.

Согласно сообщениям SpaceNews, законопроект был представлен сенатором Джоном Хикенлупером (штат Колорадо), главой космического подкомитета Комитета Сената по торговле, в сентябре, и предусматривает, что NASA в сотрудничестве с правительственными учреждениями и частным сектором должно составить список «рисковых обломков, которые могут нарушить сохранность либо устойчивость орбитальных спутников и деятельность на орбите». Документом не определено, как будет рассчитываться этот риск и какое количество объектов необходимо внести в перечень.

NASA также должно внедрить программу по «активной ликвидации мусора», а также будет награждать компании за «разработку технологий по его восстановлению». Закон также позволит американскому и другим космическим агентствам получать услуги по уборке космического мусора. О конкретном финансировании для NASA или других агентств речи не идет, отмечается лишь, что такая работа будет ассигнована.

Национальный космический совет, согласно положениям закона, должен обновлять правительственные «Стандартные практики борьбы с орбитальным мусором» каждые 5 лет.

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Закон поддержали многие компании и организации, например отраслевая группа спутникового обслуживания CONFERS, заявившая в сентябре, что документ признает, что уборка орбитального мусора должна быть совместными усилиями правительства и промышленности.

«Этот законопроект подтолкнет к развитию технологий, необходимых для удаления самого опасного мусора до того, как он выведет из строя спутник, столкнется с миссией NASA или упадет на землю и причинит кому-то вред», — сказала соавтор законопроекта, сенатор Мария Кантуэлл.

Хикенлупер в свою очередь сказал, что поспособствует тому, чтобы отправить законопроект президенту. Правда, поработать над этим он сможет только в следующем году. Палата представителей не рассматривала закон до одобрения расходов на следующий финансовый год. Документ должен быть повторно представлен на январском заседании Конгресса.

Смежный законопроект недавно «утопили» в палате. Представители Дон Бейер и Дональд Норкросс представили «Акт о переходе к космической безопасности и ситуационной осведомленности» от 14 декабря 2022 года, который уполномочивал бы Министерство торговли создать гражданскую систему ситуационной осведомленности в космосе (SSA).

По данным NASA по состоянию на май 2021 года датчики глобальной сети космического наблюдения (SSN) Министерства обороны США отслеживают более 27 000 фрагментов орбитального мусора, однако его общее количество значительно больше — некоторые обломки слишком маленькие и их трудно зафиксировать.

Скорость движения мусора, как и скорость космических аппаратов, чрезвычайно высока (примерно 25 300 км/ч на низкой околоземной орбите), поэтому столкновение даже с крошечным кусочком может создать большие проблемы для спутников или космических кораблей. К орбитальному мусору относят любой искусственный объект, который больше не выполняет полезные функции: это могут быть вышедшие из эксплуатации космические корабли, обломки ракет и т.д.