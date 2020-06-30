Серийный электромобиль Citroen ë-C4 представлен официально, он получил двигатель на 100 кВт и батарею на 50 кВтч с запасом хода 350 км и восьмилетней гарантией

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Как и было обещано две недели назад, французский автопроизводитель Citroen официально представил обновленный кросс-хэтчбек C4, включая его электрическую версию Citroen ë-C4. Покупатель сможет выбрать бензиновый двигатель мощностью 100-155 л.с., дизельный двигатель мощностью 110-130 л.с. или электрическую установку мощностью 100 кВт (136 л.с.).

Электродвигатель мощностью 100 кВт обладает крутящим моментом 260 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,7 секунды и набирать 150 км/ч. Водитель может выбрать режимы Eco, Normal или Sport, получив максимальный запас хода или улучшенную динамику соответственно.

От полного заряда батареи на 50 кВтч (Li-Ion, 400 В) электромобиль Citroen ë-C4 сможет преодолеть 350 км по измерительному циклу WLTP. Пополнить заряд можно не только на заправке, но и с помощью рекуперации. Гарантия на батарею составляет 8 лет или 160 тыс. пробега, по достижению этих отметок емкость не должна упасть ниже 70% от первоначальной.

Электромобиль Citroen ë-C4 поддерживает скоростную зарядку мощностью 100 кВт, в этом режиме каждая минута заряда будет добавлять 10 км пробега, а заряд до 80% емкости займет 30 минут. От домашней станции зарядки Wall Box (32А) батарея зарядится за 7,5 часов в случае однофазной сети и за 5 часов в случае трехфазной с помощью опционального перобразователя на 11 кВт. От обычной бытовой сети полный заряд займет 15 часов от усиленной розетки на 16А или же 24 часа от стандартной розетки. Управлять режимами заряда и отслеживать статус можно с помощью фирменного мобильного приложения «My Citroën».

Для модели доступно 31 комбинация внешнего оформления, включая 7 цветов корпуса (Polar White, Obsidian Black, Steel Grey, Platinum Grey, Elixir Red, Caramel Brown, Iceland Blue) и пять цветовых пакетов для акцентирования деталей отделки (Glossy Black, Metallic Sand, Textured Grey, Anodised Deep Red, Anodised Blue). Салон можно оформить в шести различных схемах (Standard, Urban Grey, Metropolitan Grey/Blue, Hype Black/Red) и выбрать 16-, 17- или 19-дюймовые диски.

Также производитель предлагает длинный список вспомогательных функций и особенностей, которые будут подробно разобраны в полноценном обзоре. Приобрести электрический кросс-хэтчбек Citroen ë-C4 в Европе можно будет начиная с осени текущего года.

Источник: Citroen